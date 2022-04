Une série de Playoffs c’est évidemment le combat de deux franchises, de quelques cracks et de deux fanbases, mais ce sont aussi des avis qui s’opposent, au sein même de notre rédaction. Qui pense quoi, qui est le plus doué avce une boule de cristal entre les mains ? Voici les pronostics de la rédac pour la série Mavericks – Jazz !

Giovanni

Quitte à prendre des risques autant y aller avec un litre d’essence et un briquet allumé : avec ou sans Luka Doncic je vois les Mavs passer le Jazz dans cette série. Un match, deux matchs ou la série toute entière sur le téco pour Lulu ? Je vois les Mavs passer le Jazz dans cette série. Avec Frank Ntilikina à 32 minutes par match et Pierre Pelos dans la raquette de Dallas ? Je. Vois. Les. Mavs. Passer. Le. Jazz. Dans. Cette. Série. L’expérience est pourtant plutôt côté Utah car à la garantie d’un protecteur de cercle elite s’ajoute celle d’un attaquant qui a prouvé qu’il pouvait être all-time en Playoffs (remember la série de la bulle face aux Nuggets), mais collectivement le Jazz me dégoûte, ouais, ici on est du genre à me dénoncer, et malgré les périodes lors desquelles le jeu de Youtah est fluide donc fou, je retiens davantage cette saison les périodes auxquelles ce n’est pas le cas, d’autant plus que je pense que les Mavs ont ce qu’il faut collectivement pour les faire déjouer. Le score je n’en sais trop rien, 4-2 ou 4-3, mais je pars clairement sur Dallas en demi de conf, dans une série qui sera peut-être encore plus rapide selon la présence ou non de Doncic et qui sonnera le glas du projet Jazz avec Snyder, Gobert et Mitchell en tête d’affiche.

Nico M

4-2 Utah. Bien évidemment, avec la blessure de Luka Doncic, c’est assez hard de voir les Mavericks franchir l’obstacle Jazz sur ce premier tour de Playoffs. Non pas que Jalen Brunson et Spencer Dinwiddie sont des mauvais joueurs de panier-ballon incapables de step-up pour tenter de compenser au mieux l’absence du génie slovène, mais Dallas ne peut tout simplement pas s’en sortir sans lui. Vous retirez la pièce maîtresse d’un collectif, forcément ce collectif va tousser, même pour une équipe solide défensivement comme celle de Dallas. Alors oui, si ça se trouve Luka va revenir en cours de série pour redonner espoir à l’ensemble du peuple de Dallas, mais on peut se demander dans quel état vu les récentes nouvelles concernant son mollet. Pas de miracle à attendre donc. En face, je vois Utah faire le boulot sans forcément être transcendant. Donovan Mitchell a les crocs, Rudy Gobert va faire le taff, le collectif répondra présent globalement et ça va finir tranquillement au sixième match à Dallas.

Alex T

On nous aurait demandé d’écrire ce prono il y a quelques jours, on aurait sans doute tous miser un bras (voire deux) sur les Mavs. Depuis, le mollet de Luka Doncic a fait des siennes et la fanbase de Dallas est en PLS. Avec Luka, la série semblait offerte aux Mavs. Sans le magicien slovène, le Jazz a une vraie carte à jouer. La meilleure attaque de la Ligue, le DPOY, un Donovan Mitchell qui va activer le mode Playoffs, Utah a des raisons de croire en un possible upset. Tout dépend du retour ou non de l’arme fatale de Dallas. S’il revient sur la fin, je pense qu’Utah aura pris trop d’avance pour être vaincu. Par contre, si le Jazz n’est pas foutu de battre Dallas sans Luka, on n’est pas prêt pour l’incendie que ça lancerait du côté de Salt Lake City. Les planètes s’alignent pour Quin Snyder, attention à ne pas tout gâcher. Mavs 2-4 Jazz.

Nico V

Deux équipes en mode panade qui se rejoignent au premier tour des Playoffs, ça donne quoi selon vous ? Pour moi, cette série sera déjà une course contre la montre pour trouver ou retrouver la confiance. D’un côté, les quatrièmes de la Conférence, qui joueront ce soir sans Luka Doncić, et donc, on peut le dire, sans vrai repère offensif. En face, un duo charismatique comprenant l’un des meilleurs attaquants et l’un des meilleurs défenseurs de la ligue. Souci, les deux garçons sont en froid, et le coach y a mis son grain de sel aussi. N’en reste pas moins qu’il y a du talent dans l’Utah, mais qu’ils risquent de se heurter au mur défensif Texan, l’un des meilleurs de NBA. La clé de cette série réside bien évidemment dans l’aptitude ou non de M. Luka Doncić à jouer. S’il est là pour aider les siens avant la fin de série, même sans parler d’un prime Luka, ça suffira, sinon exit ! Les Mavericks auront donc l’obligation de s’arracher pour faire traîner la série en longueur et augmenter les chances de comeback de leur leader. Pour moi malheureusement, Lulu ne reviendra pas assez vite et fort pour influencer la série, et ça fait 4-2 Jazz.

Auguste

On ne va pas passer par quatre chemins, cette série se joue sur un seul élément : le mollet de Luka Doncic. Pour moi c’est simple. Si Luka peut jouer (même à 70%), les Mavs l’emportent. Si Luka est absent ou revient lorsque le Jazz mène 3-1, Utah se sauve. Dans cette série, personne n’a le droit à la défaite. Les Mavs ne peuvent pas se permettre de perdre une troisième saison consécutive au premier tour. Le Jazz implosera si la perf de ces Playoffs n’est pas bonne. La dynamique est plutôt côté Dallas, mais l’expérience se trouve à Salt Lake City. Ce sera une série serrée. Les Mavericks vont certainement avoir plus de minutes voire des matchs entiers à jouer sans le Slovène. Jalen Brunson et Spencer Dinwiddie vont devoir être à 200% à la mène. Reggie Bullock et Dorian Finney-Smith sont dans l’obligation de rentrer leur 3-pts surtout quand ils sont ouverts. Néanmoins, Rudy Gobert devrait avoir la main mise dans la raquette. Difficile de rester objectif quand ta franchise compte parmi les deux équipes concernées. Ce sera tout de même une victoire de Dallas 4-2 en misant sur un retour rapide de Doncic sur le parquet. Et dans un coin de ma tête j’ai toujours cette idée que même si Luka n’est pas là, le groupe est tellement soudé avec Jason Kidd en patron qu’ils peuvent aller chercher cette série pour lui (un peu comme ce qu’à fait le Portugal en 2016 pour Ronaldo).

Tom

Aïe, le timing pourri pour Luka Dončić. Reste encore à déterminer la durée de son absence, mais c’est un coup dur pour les Mavs avant de démarrer ces Playoffs, rien que dans la tête. Cette équipe tourne si bien… avec son maestro slovène et ce collectif bien forgé autour. Le Jazz a connu des dernières semaines vraiment compliquées et la dynamique est clairement à l’avantage de Dallas. Mais j’ai vraiment confiance en la troupe de Quin Snyder pour revenir fort au bon moment. Il y a des joueurs d’expérience, Mike Conley en est le premier exemple, et je vois bien Donovan Mitchell nous montrer toute l’étendue de ses qualités et exploser les compteurs. Avec ce bon vieux Gobert en dernier rideau défensif, Utah saura renverser leur mauvaise tendance et remporter cette série. 4-2 pour le Jazz.

Clément

Il suffit d’un Luka Doncic blessé pour que tous les pronostics vacillent et que les Playoffs des Mavs soient remis en question. Sans son maître à jouer, je crains que cette postseason ressemble à un long chemin de croix pour Dallas, on verra quand il reviendra, mais en son absence, le Jazz, aussi souffrant soit-il, a toutes les cartes en main pour prendre de l’avance et s’emparer du momentum pour aller chercher cette série. Sans vouloir manquer de respect à Spencer Dinwiddie, il semble tout de même que le tandem Gobert-Mitchell soit un tantinet plus talentueux. Comptez également sur Jordan Clarkson pour apporter son quota de tirs farfelus et sur Mike Conley pour driver tout ce beau monde. Mais surtout, la défense est la clé de cette série pour le Jazz. Sans le Slovène, il est tout de même nécessaire de foutre à Alcatraz n’importe quel joueur adverse, et ne pas se dire que c’est gagné d’avance, surtout au vu de leur fin de saison. Utah a une occasion en or de montrer qu’ils sont une équipe sur qui on peut (et doit) compter, à eux de ne pas faire n’importe quoi. On va prévoir un 4-2 pour le Jazz, en estimant que Luka Doncic revienne quand même en cours de route.