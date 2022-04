Une nouvelle fois, les Hornets ont échoué aux portes des Playoffs en s’inclinant lors de la première manche du play-in tournament il y a quelques jours. Une fin frustrante pour un LaMelo Ball qui n’aime pas trop rater les apparitions sur la grande scène. Du coup, il a d’ores et déjà décidé de changer de numéro en vue de la saison prochaine histoire d’amener de la bonne vibe du côté de Charlotte.

Au revoir le numéro 2. Bonjour le numéro 1. Parce qu’être second, ce n’est pas trop le kiff de la famille Ball et en particulier LaMelo. Rookie de l’Année en 2021 et All-Star en 2022, la pépite des Hornets a déjà coché pas mal de cases dans sa jeune carrière NBA mais contrairement à un Anthony Edwards (même classe de draft) par exemple, il ratera pour la deuxième fois consécutive les Playoffs. Rien de honteux hein, on vous rassure, surtout que le fiston de LaVar a fait des Frelons une équipe hyper fun en un rien de temps, une équipe qui fait désormais partie des franchises compétitives dans la Conférence Est. Mais difficile quand même de ne pas être déçu par cette nouvelle élimination lors de la première manche du play-in tournament. Et si on n’est pas dans sa tête, on imagine que ce changement est très symbolique pour lui, autant individuellement que collectivement. « Cela doit arriver. Je ne suis pas supposé porter le numéro 2 » a notamment déclaré LaMelo via Steve Reed de l’Associated Press. On ne sait pas si c’est une petite pique bien placée pour chambrer son frangin Lonzo (qui porte le numéro 2) ou un hommage caché à Larry Johnson (qui portait le 2 durant ses belles années aux Hornets dans les nineties), mais le petit Ball est visiblement bien plus à l’aise dans ce costume de numéro 1 qu’il a souvent porté avant d’arriver en NBA. Et si ça peut donner un coup de boost à son équipe de Charlotte l’année prochaine, c’est encore mieux. Ce sera objectif Playoffs pour les Frelons en 2023 et pour ça, ils auront besoin d’avoir une mentalité de number one sous peine d’échouer une nouvelle fois.

« Si je vois un numéro 2, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne vais pas vous mentir. Je n’avais jamais porté le numéro 2. C’est bizarre pour moi. Je ne me reconnais pas quand je joue avec le 2. Je ne sais pas qui est numéro 2. Je connais uniquement mon frère, mais c’est tout. »

Pour la petite histoire, sachez que c’est Malik Monk qui portait le numéro 1 à Charlotte quand LaMelo Ball a débarqué en Caroline du Nord suite à la Draft NBA 2020. Et comme Monk est le meilleur joueur de l’histoire des Hornets (c’est pas ça ?), Ball a respecté l’ancien en prenant gentiment le 2. Sauf que Malik est depuis à Los Angeles où il s’est transformé en lieutenant le plus fiable de LeBron James (c’est même pas une blague), ce qui laisse la porte ouverte à LaMelo pour prendre le numéro qu’il affectionne tant. Voilà qui devrait booster ses ventes de maillot bien comme il faut.

Ce changement de numéro était déjà prévu pour la saison 2021-22, mais il y aurait eu un petit bug dans le process. Ce n’est donc que partie remise et on verra bien Ball avec le numéro 1 sur le dos l’année prochaine. Reste à voir si cela va se traduire par une première qualification en Playoffs pour les Hornets version LaMelo.

Source texte : Associated Press Charlotte