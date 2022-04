Ne cherchez plus le plus gros radin de 2022, on vient de le trouver. Après avoir ramassé 30 000 dollars d’amende de la part de la NBA pour ses propos « déplacés » à la fin du match contre les Clippers, Patrick Beverley vient de lancer un appel au dons pour financer son amende. À 14 millions de salaire cette année, c’est vrai que c’est un sacré coup dur.

Ça va manger des pâtes pendant un bon moment chez les Beverley après cette terrible annonce de la NBA : 30 000 dollars d’amende pour la tête brulée des Wolves, quel coup dur financier pour le joueur… qui décide naturellement de s’en remettre aux fans pour financer le montant de cette contravention attribuée par la Ligue pour mauvais comportement. En même temps, 30k c’est quelque chose comme somme, surtout quand on gagne 14 millions durant la saison. Non mais matez la taille de l’énorme rat. Faire le malin, trashtalker et tout on adore, mais alors demander aux fans de régler l’amende au prétexte que c’est toi le fouteur d’ambiance du coin, alors que tu gagnes des millions par an ? C’est l’hôpital qui se fout de la charité, la poêle qui se moque du chaudron, Shaq’ qui dit à Stephen qu’il est nul à 3-points, bref du foutage de gueule dans tous les sens du terme. Bref, on vous propose une courte étude des rats made in TrashTalk, parce que là c’est mérité.

Le rat est un animal très spécial. C’est une espèce principalement solitaire, ne lui demandez pas de vous aider, il vous trouvera toujours une excuse sortie de derrière les rosiers. Pour autant, le rat est particulièrement intelligent, et souvent bien présentable. En effet, il trouvera toujours un stratagème cohérent pour profiter de votre générosité dans un but qui vous persuade de lui offrir quelque chose. Néanmoins, le rat a une faille, une faiblesse ultime : c’est de croiser un autre rat. Il est alors fréquent de s’engager dans une diatribe interminable d’arguments pour savoir qui va passer à la caisse. Hélas, ces batailles de vocabulaires trouvent rarement un vainqueur, puisque les deux ont pour principe de ne pas dépenser le moindre sou. Espérons donc que Patrick ne tombe pas sur d’autres rats, auquel cas il sera obligé de financer lui-même sa bêtise et avouez que ce serait trop trop injuste…

Bon, on ne va pas commenter plus longtemps cette info, mais on vous avoue que ça nous a bien fait marrer. Le pauvre Patrick va devoir annuler ses vacances à Cancun le mois prochain… Enfin sauf si les Wolves sont encore en course d’ici là, mais pas sûr qu’un certain Ja Morant soit d’accord.