Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Vous ne l’avez pas manqué la semaine dernière, le changement horaire précoce des États-Unis nous permet de profiter des matchs une heure plus tôt que d’habitude. Un petit plaisir simple qui va notamment nous donner la chance d’assister à un gros Philadelphie – Miami à partir de minuit, ce lundi soir. Le premier de l’Est se déplace chez le troisième et les Sixers doivent tout de suite se rattraper suite à leur défaite à Toronto la nuit dernière. Ce sera forcément un peu plus difficile en back-to-back, même à la maison, d’autant que derrière les Celtics poussent fort pour se repositionner avant le début des Playoffs. Dans le reste des confrontations qui seront diffusées sur la chaîne cryptée, les Hawks seront de retour au Garden demain soir et les Pelicans recevront les Bulls ce jeudi. De jolies affiches qui seront toutes à vivre en direct, avec une heure de moins sur l’horloge que d’habitude. On ne va pas cacher notre plaisir.

Dans la nuit du lundi 21 mars

Philadelphie Sixers – Miami Heat à 0h30 (beIN 1)

Brooklyn Nets – Utah Jazz à 0h30 (beIN 4)

Dans la nuit du mardi 22 mars

Orlando Magic – Golden State Warriors à 0h (beIN 4)

New York Knicks – Atlanta Hawks 0h30 (beIN 1)

Dans la nuit du mercredi 23 mars

Miami Heat – Golden State Warriors à 0h30 (beIN 4)

Los Angeles Lakers – Philadelphie Sixers à 3h (beIN 1)

Dans la nuit du jeudi 24 mars

New Orleans Pelicans – Chicago Bulls à 1h (beIN 1)

Milwaukee Bucks – Washington Wizards à 1h (beIN 4)

Dans la nuit du vendredi 25 mars

Charlotte Hornets – Utah Jazz à 0h (beIN 4)

Miami Heat – New York Knicks à 1h (beIN 1)

Dans la nuit du samedi 26 mars

New Orleans Pelicans – San Antonio Spurs à 22h (beIN 1)

Toronto Raptors – Indiana Pacers à 0h30 (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 27 mars

Detroit Pistons – New York Knicks à 21h (beIN 1)

Brooklyn Nets – Charlotte Hornets à 1h30 (beIN 4)