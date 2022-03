NBA Top 10 All-Time : les plus grands moments de la carrière de Gregg Popovich ! Apéro TrashTalk

Lundi, c’est Top 10 All-Time ! Au programme, des updates de certains grands thèmes qui ont déjà eu droit à leur Top 10 mais qui méritent d’être revus car le classement a évolué voire a été chamboulé par les performances des dernières années. Mais aussi de nouveaux thèmes, comme celui du jour qui fait la part belle à l’actualité et à un certain… Gregg Popovich !

Il y a dix jours les Spurs sortaient vainqueurs de leur duel avec le Jazz et avec 1 336 victoires Gregg Popovich devenait ainsi le coach le plus victorieux de toute l’histoire de la NBA en déposant Don Nelson en sortie de virage. 26 ans sur le banc de la franchise texane, cinq bagues, trois trophées de COY, des succès par wagons de 100 mais, surtout, des histoires. De belles histoires, de grandes histoires, des histoires de basket, des histoires humaines. Parce que Gregg Popovich c’est beaucoup plus qu’un simple coach, plutôt un personnage incontournable de la NBA des trois dernières décennies. Les interviews mythiques, les pétages de câble, les fous rire, les périodes plus sombres, ce lien indéfectible avec des dizaines de joueurs passés entre ses mains, bref les stories sont aussi folles que nombreuses et il fallait donc en compiler certaines pour 1) rendre hommage et 2) éduquer les plus jeunes d’entre vous.

