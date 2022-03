LeBron James « ne s’autorise pas à penser au record de Kareem Abdul-Jabbar » : on le comprend, mais on pense aussi que c’est faux

Alors que LeBron James vient de dépasser Karl Malone au classement des meilleurs marqueurs all-time en NBA, le King affirme néanmoins qu’il n’y pense pas trop et qu’il préfère se concentrer sur les victoires de son équipe. Aller Bronbron, pas à nous.

Encore une étape de franchie pour le King. Ce samedi soir, LeBron James a dépassé Karl Malone au classement des scoreurs les plus prolifiques de toute l’histoire de la NBA. En 18 saisons, le Mailman compte 36 928 points et ce week-end LBJ l’a dépassé en marquant 38 unités contre les Washington Wizards, amenant son total à 36 947 points. Fait encore plus fou, LeBron n’est clairement pas prêt à arrêter de fouler les parquets et n’est désormais plus qu’à 1 140 puntos derrière Kareem Abdul-Jabbar. Interrogé en sortie de match sur cet entrefait, le chauve originaire d’Akron assure bien entendu se sentir honoré d’être cité avec tous ces grands joueurs.

« Faire partie de cette ligue depuis autant d’années et être lié à certains de ses plus grands joueurs, des gars que j’ai soit regardé et étudié, soit lu, ou qui m’ont inspiré, honnêtement, les mots me manquent. C’est un honneur pour moi, pour ma ville natale, pour ma famille et mes amis. Pouvoir vivre ces moments, c’est exactement pour cela que je fais tout ça. »

Malheureusement pour le King, cet exploit historique est intervenu dans une défaite, une 41e défaite cette saison qui vient gâcher la soirée pourtant si bien partie pour le quadruple MVP et quadruple MVP des Finales. Et après la rencontre, l’ailier a confirmé que, pour l’instant, il n’arrivait pas à apprécier son exploit.

« Je ne peux pas séparer cet accomplissement du fait que nous n’avons pas été capables d’obtenir cette victoire. Parce qu’à la fin de la journée, tout ce qui m’importe, ce sont les victoires et les défaites. Évidemment, à un moment donné, je pourrai regarder en arrière, mais pour l’instant, le sentiment que j’ai, c’est que je ne peux pas séparer les deux. »

LBJ a 37 ans et a récemment confirmé qu’il souhaitait jouer avec son fils, éligible à la Draft 2024. Par conséquent, il reste a minima trois saisons à jouer pour Bronbron et il est difficile de croire qu’il ne dépassera Kareem Abdul-Jabbar d’ici là. Le maître du Sky Hook domine la NBA depuis déjà trois décennies avec ses 38 387 points inscrits, et jusque-là son record semblait inatteignable pour le commun des mortels. Ça tombe bien, LeBron James est un cyborg et son niveau de jeu ne diminue pas au fil des ans. Être aussi proche du titre meilleur marqueur ça doit résonner fort dans une tête, mais apparemment pas pour le Chosen One, qui affirme ne pas trop y penser.

« Je ne me permet pas d’y penser. J’ai toujours joué de la même façon que je le fais depuis des années, et ces choses se sont produites naturellement, en essayant de gagner chaque match, en jouant pour mes coéquipiers. J’espère accomplir ça à un moment donné mais je n’y pense pas trop. »

Est-ce que c’est de la comm ? Oui. Est-ce qu’on y croit ? Pas trop hein, mais LeBron reste LeBron, droit dans ses bottes. Ce week-end le daron a rajouté une ligne dans son dossier de candidature pour le GOAT, et on ne sait pas si vous vous rendez compte mais le type a 37 piges et continue de jouer comme s’il n’en avait que 27. À ce rythme là, ce n’est pas la barre des 38 000 points qu’on va regarder de près, mais bien celle des 40 000.

Source texte : NBC Sports