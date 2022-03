Draft, Lottery et Combine, les dates sont tombées : la saison de Sam Presti commence bientôt, qui dénichera la perle rare ?

La NBA a annoncé son calendrier pour les prochains événements liés à la Draft 2022. Entre le Combine, la Lottery et la Draft, il y a plein de choses à expliquer.

La fin de la saison régulière NBA approche à grands pas. D’un côté, les contenders se préparent à vivre une très grosse postseason, de l’autre, les moins bonnes équipes tentent de se qualifier pour le play-in, afin de participer aux Playoffs. Toutes les équipes ? Non, un peuple d’irréductibles franchises résiste encore et toujours à la victoire. Mais pourquoi donc ? Tout simplement pour essayer d’obtenir un haut choix lors de la prochaine Draft. Dans ce contexte, la NBA a annoncé son calendrier pour les événements relatifs à cette cérémonie, à commencer par le Combine qui se tiendra du 16 au 22 mai.

The NBA today announced the dates and locations for its 2022 NBA Draft events. All events will be held in-person. Ticket information for the Draft will be announced at a later date. pic.twitter.com/FmtAGj96ri — NBA Communications (@NBAPR) March 15, 2022

Les choses sérieuses commencent pour Sam Presti, John Hammond et consorts. Les gamins ont fait mumuse durant la saison 2021-22 et maintenant, il faut se concentrer pour être le plus nul possible. À partir du 16 mai, les scouts des franchises vont se rendre à Chicago pour assister au Draft Combine, qui durera six jours. Durant cette semaine, les prospects venus du monde entier, mais surtout des États-Unis, vont être étudiés dans tous les sens. Taille, poids, détente, vitesse, skills et personnalité, à la fin les dirigeants en sauront plus sur les jeunes que les jeunes eux-mêmes. Si les invités au Combine sont normalement bien coté, notamment grâce à leurs performances en saison et durant la March Madness, cette semaine de détection est l’occasion pour eux de se faire remarquer, et parfois de se survendre (coucou Marvin Bagley).

Le 17 mai prochain se déroulera également la Lottery. Comme son nom l’indique, cette loterie détermine l’ordre de sélection à la draft des franchises non qualifiées pour les Playoffs. Le système reste le même que ces dernières années : les moins bons bilans ont plus de chances d’avoir les meilleurs choix, d’où l’importance d’être nul sur la fin de saison, même si certains ont déjà commencé dès le mois d’octobre. Normalement, le first pick devrait être attribué à l’une de ces quatre franchises : Magic, Pistons, Rockets ou Thunder, même si l’on ne sait pas ce qui peut arriver. Par le passé, on a déjà eu des surprises lorsque des équipes annoncées entre les places sept à dix ont été propulsées dans le Top 4, comme l’ont fait les Raptors l’an passé, afin de récupérer Scottie Barnes.

La date qu’attendent surtout les GM, c’est le 23 juin 2022 : la Draft. Véritable show à l’américaine, cette cérémonie se tiendra comme chaque édition dans l’enceinte du Barclays Center, à New York. Une à une, les franchises NBA sélectionnent les jeunes joueurs encore disponibles afin de rebâtir leur futur ou pour s’en servir comme pièce d’échange dans quelques années. Parce que oui, les GM peuvent se tromper et choisir un pivot sorti de Kentucky devant une chèvre qui filera dans l’Illinois (*tousse fort*). Qui sera le premier sélectionné ? Aujourd’hui, le favori des spécialistes est Chet Holmgren (Gonzaga), une grande asperge capable de tout faire sur le terrain. Attention, si être le premier sélectionné est un gage de talent, cela ne signifie pas forcément qu’il est le meilleur joueur de la cuvée ! Il n’y a qu’à regarder la course du MVP de cette saison : Jokic (41e), Embiid (3e), Antetokounmpo (15e), Morant (2e), Doncic (3e)…

Les dates sont posées, les regards sont désormais tournés vers les pires franchises de la Ligue. Qui obtiendra le first pick ? Qui sélectionnera le meilleur joueur de la cuvée ? Les Blazers vont-ils encore une fois laisser passer un futur MVP ? Pour le savoir, on se donne rendez-vous le 23 juin prochain.

Source texte : NBA.com