Domantas Sabonis jouera l’EuroBasket avec la Lituanie cet été : l’Équipe de France se coltinera donc Luka Doncic et le blondinet en phase de poule

C’est une nouvelle qui ravit les fans de basket, mais place un coup au foie des Français. À 5 mois de l’EuroBasket 2021 – reporté en 2022 – Domantas Sabonis a annoncé vouloir jouer avec la Lituanie. Aucune petite magouille avec les Kings donc, l’intérieur ne snobera pas cette échéance internationale pour passer son été dans les gymnases de Sacramento. On débrief.

Quand t’es le fils d’Arvydas, aka le saucissonneur baltique, personne ne prend les décisions à ta place. Ce mardi, The Kings Herald – un média spécialisé dans la couverture des Kings et tenu par des fans – a annoncé que Domantas Sabonis prévoyait de jouer l’EuroBasket. Une info confirmée par Kazys Maksvytis, le sélectionneur de la Lituanie. Rien ne bouge, après le Mondial en 2019 et le Tournoi de qualification olympique en 2021, l’intérieur de Sacramento est toujours aussi dévoué pour sa mère patrie. Du 2 au 19 septembre prochain, Dom Sabo disputera ainsi le second EuroBasket de sa carrière après celui de 2015. Vous savez, celui où Pau Gasol, à Villeneuve d’Ascq, toussa toussa. Bref. Initialement prévu en 2021, la 41ème édition de l’EuroBasket a été reporté en 2022 pour faire de la place aux Jeux olympiques de 2020, eux-mêmes reportés en 2021 à cause de la pandémie. Quel barouf. Le tournoi se déroulera en Allemagne, en Italie, en Géorgie et en Tchéquie. Si ces quelques lignes laissent une éventuelle place à la critique personnelle, on n’est pas fanoche des tournois qui jonglent entre plusieurs pays. À cause des déplacements d’abord, mais surtout de l’instabilité environnemental autour du joueur. En compétition, c’est cool de se réveiller tous les matins au même hôtel, avec un rituel bien défini. M’enfin, Domantas Sabonis affrontera ainsi le groupe B avec la Lituanie, groupe de l’Équipe de France, mais aussi de la Slovénie de – il n’a pas encore confirmé mais y sera probablement – Luka Doncic et de l’Allemagne de – là non plus rien d’officiel, mais ce serait top qu’il soit présent – Franz Wagner. Ça va jouter fort.

Reprenons. La France de Rudy Gobert va d’abord affronter l’Allemagne le 1er septembre, puis se taper la paire Domantas Sabonis – Jonas Valanciunas dès son deuxième match, le 3 septembre. L’intérieur de New Orleans a lui aussi confirmé sa présence auprès de Kazys Maksvytis. Les quatre premiers de chaque groupe filent en 1/8ème, ce qui ne devrait pas poser trop de soucis à nos Bleus. Mais l’objectif de cet Euro est de tout rafler, dans la continuité des derniers Jeux olympiques, en s’affirmant comme la première puissance européenne. Dit comme ça, par les temps qui courent, ça fait pas super basket, mais l’idée de prendre le relais de la Roja est bien là. L’Espagne est en fin de cycle et les Bleus de Vincent Collet n’ont pas eu d’égal européen à Tokyo. Mais attention, la Serbie de Nikola Jokic représente un sacré morceau de barbaque, filandreux à souhait, et la Lituanie pourrait également tabasser la compétition. Quel effectif : une triplette Domantas Sabonis, Jonas Valanciunas et Donatas Motiejunas (Monaco) dans la peinture, et des extérieurs d’Euroligue référencés comme Marius Grigonis (Zalgiris Kaunas) ou Lukas Lekavicius (Pana). Certains diront : « Ouai mais l’équipe s’est faite sortir par la Slovénie de Luka Doncic au TQO (Tournoi de qualification olympique) de juillet 2021 ». Pas faux, mais sur le papier, qu’est-ce que ça fait flipper.