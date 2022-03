Jarrett Allen, vers un retour avant les Playoffs ? Le front office de Cleveland est confiant, les Cavaliers ont besoin de leur touffe

Selon Chris Haynes, Jarrett Allen devrait bientôt être de retour sur les parquets de l’Ohio. L’intérieur est un membre essentiel du succès de Cleveland et son retour est plus que nécessaire pour la fin de la saison régulière. On débrief.

Cela fait maintenant dix jours que les Cavaliers sont privés de Jarrett Allen, et ça commence déjà à faire long. Le 7 mars dernier, lors du match opposant Cleveland et Toronto, The Fro s’est fracturé le majeur de la main gauche et est depuis tenu à l’écart des parquets. L’intérieur a eu un choix à faire concernant sa blessure : se faire opérer et mettre fin à sa saison ou laisser son doigt guérir naturellement et avoir une chance de rejouer avant les Playoffs. Véritable compétiteur et conscient que Cleveland a l’occasion de prendre beaucoup d’expérience durant cette postseason, le copain Jarrett a évidemment opté pour le second choix. Si les Cavs n’ont toujours pas communiqué de date de retour, Chris Haynes de Yahoo Sports confirme que le front office de Cleveland est confiant quant à un retour avant la fin de la saison régulière.

« Le plan consiste à prendre les choses au jour le jour en espérant que le pivot de 2m10 reviendra dans l’effectif à un moment donné au cours des 12 derniers matchs de la saison régulière. »

After deliberating Cleveland Cavaliers star Jarrett Allen has elected not to have surgery on his fractured finger and there’s optimism he could return before playoffs, league sources tell @YahooSports. https://t.co/pq3BKZRTkU — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) March 15, 2022

Cette saison, Jarrett Allen a participé à 56 matchs de Cleveland pour de très belles statistiques : 16,1 points, 10,8 rebonds, 1,6 assist et 1,3 contre. Des chiffres qui l’ont même envoyé au match des étoiles en février dernier. Sa récente absence a d’ores-et-déjà impacté lourdement les Cavs, puisqu’en seulement 4 matchs, les joueurs de l’Ohio ont encaissé 113,3 points en moyenne, soit presque dix points de plus que sur l’ensemble de la saison où Jarrett Allen était présent. L’ancien Nets est l’une des raisons principales du succès de Cleveland cette année, et son duo avec le rookie Evan Mobley constitue une véritable muraille défensive que peu d’équipes ont réussi à faire vaciller. Cette saison, dans le classement du nombre de victoires apportées à son équipe par un joueur (le win share), le sosie le moins officiel de Jean Schultheis se trouve à la septième place avec 8,8 succès. À titre de comparaison, le premier dans ce classement est Nikola Jokic (encore lui) avec 12,7 victoireset The Fro se trouve dans le même range que Stephen Curry (8,4), Chris Paul (8,5) ou encore Rudy Gobert (9,4). Les Cavaliers, longtemps dans le Top 4 de la Conférence Est, sont dans une mauvaise passe puisqu’ils sont aujourd’hui aux portes du play-in, à une victoire devant une équipe de Toronto bien en forme. Il reste moins d’un mois de compétition à jouer et Cleveland a besoin de retrouver une dynamique positive avant les Playoffs. Ça tombe bien, l’ami Jarrett ne devrait plus trop tarder, une nouvelle qui va certainement redonner le smile aux fans des Cavs.

Les Cavaliers sont une des plus belles surprises de cette saison et il leur reste quatorze matchs à jouer avant le début des choses sérieuses. Cleveland n’attend qu’une chose : le retour de sa tignasse préférée pour pouvoir recréer une bonne dynamique et espérer échapper au play-in.

Source texte : Yahoo Sports