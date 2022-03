James Wiseman a rejoué au basket : 18 points et 6 rebonds pour ses débuts en G League, que ça fait du bien de le revoir

Touché au ménisque en avril 2021, James Wiseman a passé pratiquement un an sur la touche. Mais ça y est, le jeune pivot des Warriors a refoulé un parquet de basket hier et il s’est plutôt bien débrouillé malgré cette absence prolongée. Par ici les highlights.

On parlait justement du bonhomme il y a quelques jours. Dans l’optique d’un retour chez les grands, James Wiseman doit d’abord passer par la case G League histoire de reprendre doucement le rythme en jouant deux rencontres avec les Santa Cruz Warriors. La première étape est désormais derrière lui. Jeudi soir, alors que tous les yeux étaient évidemment rivés sur Philadelphie et que Golden State est allé chercher un gros succès sur le parquet des Nuggets, le pivot de 20 piges a lui affronté les Stockton Kings pour compiler 18 points et 6 rebonds en seulement 20 minutes de jeu, le tout à 7/13 au tir. On va vous laisser découvrir les images mais ce qui est encourageant, c’est qu’il semble plutôt bien en jambes pour un mec qui n’a pas joué la moindre minute depuis onze mois. Alors évidemment, vous nous direz que c’est la G League et que c’est plutôt normal qu’il domine sachant qu’on parle quand même d’un numéro 2 de la Draft NBA, mais une déchirure du ménisque est loin de représenter une blessure anodine. Ce bon retour sur les parquets représente un vrai pas en avant pour lui et on espère désormais qu’il va pouvoir enchaîner. Un deuxième match de G League est prévu pour Wiseman ce dimanche contre le G League Ignite sur le parquet du Chase Center, de quoi lui mettre l’eau à la bouche par rapport à un futur retour dans l’effectif des Warriors.

« C’était comme dans un rêve. Cela faisait entre dix mois et un an [qu’il n’avait pas joué, ndlr.], j’étais choqué d’être sur le terrain. Mais dans le même temps, j’étais également reconnaissant. » – James Wiseman

Des hook shots, une belle activité dans la raquette, quelques dunks pour faire le show et même du shoot mi-distance, James Wiseman a montré de bons signes à Steve Kerr pour son grand retour sur les terrains. Et ça, ça fait plaisir à voir.