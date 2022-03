C.J. McCollum placé dans le protocole COVID : pile quand Brandon Ingram est à l’infirmerie, paye ton timing

En pleine bourre depuis son arrivée chez les Pelicans, C.J. McCollum était prêt à endosser un rôle encore plus important en l’absence de Brandon Ingram, actuellement à l’infirmerie. Malheureusement, il a été coupé en plein dans son élan. Le coupable ? Ce maudit COVID, encore lui.

C’est Chris Haynes de Yahoo Sports qui a annoncé la mauvaise nouvelle. Et si on ne sait pas exactement combien de temps Cijay sera forfait, il est clair que cette absence tombe mal. Elle tombe mal car les Pels avaient plus que jamais besoin de l’ancien arrière des Blazers pour les matchs à venir. Déjà parce que la Nouvelle-Orléans reste sur trois défaites consécutives alors qu’elle cherche à obtenir la meilleure place possible au classement en vue du prochain play-in tournament (dixièmes de l’Ouest aujourd’hui, bilan de 27 victoires – 38 défaites), et ensuite parce que Brandon Ingram est indispo en ce moment. Pour rappel, BI n’a pas participé aux deux dernières sorties des Pelicans face aux Grizzlies et au Magic, la faute à un ischio capricieux. La pointe derrière la cuisse, tu connais. Et visiblement ce n’est pas une petite pointe de rien du tout puisque l’ancien All-Star va rater une bonne semaine avant d’être réévalué. Résultat, la franchise de NOLA va devoir se débrouiller sans ses deux meilleurs joueurs (et sans Zion Williamson bien évidemment mais ça on a l’habitude) pour les échéances à venir contre Charlotte, Houston, Phoenix et San Antonio. Dur à encaisser pour une équipe qui avait réussi à trouver une bonne dynamique entre fin février et début mars avec quatre victoires consécutives sous l’impulsion de son duo McCollum – Ingram, ce dernier raflant même un titre de joueur de la semaine.

Pour ceux qui n’auraient pas trop suivi les perfs de C.J. McCollum depuis son arrivée en Louisiane, sachez quand même que le bonhomme tourne à 27,1 points en 12 matchs, avec 5,6 rebonds, 6,7 passes décisives et 1,1 interception en prime, le tout à des pourcentages au tir bien bien propres (52,7% au tir, quasiment 40% à 3-points). Une production de star bien supérieure à celle qu’il avait chez les Blazers, où il possédait forcément moins de responsabilités sachant qu’il évoluait aux côtés de Mister Damian Lillard. « Je suis le premier porteur de balle désormais. Avant, c’était Dame » a notamment déclaré C.J. il y a une dizaine de jours pour expliquer ses grosses performances offensives, performances qui ont tout de suite séduit ses nouveaux copains de la Louisiane. Mais aujourd’hui, c’est donc le porteur de balle numéro un des Pels qui doit s’absenter et ce sera compliqué de combler ce manque, surtout sans Brandon Ingram qui aurait pu reprendre le costume de leader offensif qu’il possédait véritablement avant l’arrivée de McCollum à la deadline. Pour tenter de pallier un minimum son absence, NOLA a décidé de signer Tyrone Wallace pour une dizaine de jours selon Woj, et on attendra également de Devonte’ Graham qu’il reprenne plus d’importance au sein de l’attaque des Pelicans. Alors qu’il sortait du banc au cours des dernières rencontres, il devrait logiquement réintégrer le cinq majeur. En début de saison, quand BI était blessé, Graham avait tourné à 14 points et 6 passes par rencontre, une production qui a même grimpé à 18 points fin janvier, l’autre période d’absence d’Ingram (et toujours sans McCollum évidemment).

Vu que les Blazers (onzièmes de l’Ouest) ont clairement enclenché le mode tanking ces derniers temps et que les Kings sont les Kings, les Pelicans n’ont pas grand-chose à craindre concernant leur participation au prochain play-in tournament. Mais quand même, l’absence de C.J. associée à celle d’Ingram tombe bien mal à seulement un mois de la fin de la régulière.

Source texte : Yahoo Sports, ESPN

New Orleans Pelicans guard CJ McCollum has been placed in Health & Safety Protocols and will miss tomorrow's game against the Charlotte Hornets. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) March 10, 2022