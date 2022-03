Cam Reddish forfait pour le reste de la saison : coup dur pour les Knicks, enfin pas sûr

On le sait, la campagne 2021-22 des Knicks est plutôt pourrie et comme souvent dans ces cas-là, ça dure jusqu’au bout. Nouvelle preuve avec Cam Reddish, recruté par New York quatre semaines avant la trade deadline mais qui ne jouera plus du tout cette saison.

Cam Reddish a pris du temps pour rentrer dans la rotation de Tom Thibodeau après son arrivée aux Knicks, tout ça pour finir la saison à l’infirmerie. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, l’ancien joueur d’Atlanta a effectivement été victime d’une luxation de l’épaule – plus précisément une luxation acromio-claviculaire pour les fans d’anatomie – lors du match de New York à Sacramento il y a quelques jours. Toujours d’après Woj, on part sur une rééducation de six semaines, ce qui ne laisse évidemment aucune place à un retour cette saison mais l’ailier de 22 piges devrait au moins être opérationnel pour bosser cet été en vue de la prochaine campagne. On cherche les bonnes nouvelles là où elles sont car c’est un épisode supplémentaire dans l’année pourrie des Knicks, et un nouveau coup d’arrêt pour Reddish. Ce dernier était venu à New York pour avoir un rôle plus important que celui qu’il occupait au sein de la rotation déjà bien chargée des Hawks, et on imaginait que son arrivée pouvait donner un coup de boost à la franchise new-yorkaise pour la deuxième partie de saison. Le scénario numéro un n’est pas arrivé, et le deuxième encore moins. Débarquant dans la Grosse Pomme en étant diminué physiquement, Cam a surtout squatté le banc du Madison Square Garden lors de ses premiers matchs avec les Knicks, à tel point qu’on se demandait si Thibs était vraiment all-in sur ce trade. Reddish a ensuite eu un peu de temps de jeu pendant que l’infirmerie se remplissait, mais rien de fou fou non plus (16,2 minutes par match depuis un mois à 6,6 points de moyenne, contre 23,4 minutes avec les Hawks pour quasiment 12 points). Par contre, il a largement goûté aux défaites puisque depuis son arrivée mi-janvier, les Knicks affichent un magnifique bilan de 7 victoires pour 17 revers (bilan global de 28-38, 12e à l’Est, 3,5 matchs de retard sur le dixième).

Alors quand on dézoome, on se rend vite compte que cette blessure ne change pas grand-chose à la saison claquée des Knicks. Mais d’un autre côté, c’était l’occasion pour Reddish comme pour New York d’utiliser le dernier mois de la régulière pour avoir peut-être plus de visibilité par rapport à la suite. On ne sait pas trop sur quoi va déboucher cette campagne ratée à New York, mais on aurait bien aimé voir Cam un peu plus sur les prochaines semaines, notamment aux côtés de son copain de fac R.J. Barrett. Et on imagine que lui aurait bien voulu montrer plus souvent ses talents sachant qu’il sera éligible à une extension de contrat dès cet été. Dans l’état actuel des choses, on voit mal Reddish et les Knicks s’engager ensemble sur plusieurs années vu la manière avec laquelle s’est déroulée son intégration du côté de Big Apple. Cela peut ouvrir la porte à une arrivée de l’ancien de Duke sur le marché de la Free Agency en 2023, en tant qu’agent libre restrictif.

L’arrivée de Cam Reddish à New York n’a pas eu l’impact qu’on aurait pu espérer, et maintenant on apprend que sa saison est d’ores et déjà terminée. Décidément, pratiquement tout ce qui touche aux Knicks cette année, ça foire. Vivement le 10 avril qu’on mette fin à tout ça.

Source texte : ESPN