Brandon Ingram absent au moins une semaine : la bonne dynamique des Pelicans prend du plomb dans l’aile

Indispensable dans la belle remontée au classement des Pelicans, Brandon Ingram va devoir aller sur la touche. L’ailier All-Star est blessé à la cuisse et il devrait manquer sept à dix jours de compétition.

Il n’y a pas que le Real Madrid qui fait des remontadas, les Pelicans ne sont pas mauvais non plus pour inverser la tendance. Longtemps dans les bas-fonds du classement à l’Ouest, la franchise de Louisiane a progressivement retrouvé des couleurs, se rapprochant lentement mais sûrement du ventre mou. Grâce à un bon mois de février, notamment dû au renfort de C.J. McCollum, NOLA s’est même pris à rêver de la neuvième place des Lakers. Une belle dynamique qui risque désormais de prendre du plomb dans l’aile puisque Willie Green doit se passer des services de Brandon Ingram depuis deux matchs. Alors qu’il venait de planter 38 pions face aux Nuggets, dont un shoot insensé au buzzer, l’ailier a dû déclarer forfait contre les Grizzlies et le Magic. On attendait d’en savoir un peu plus sur sa blessure et Marc Stein du New York Times nous a gentiment balancé les infos durant la nuit. Selon l’insider, Ingram souffre d’une légère lésion de l’ischio-jambiers de sa cuisse droite. Un bobo qui devrait l’empêcher de jouer durant sept à dix jours.

The Pelicans say Brandon Ingram is out at least 7-to-10 days after undergoing an MRI today which revealed a mild strain of his right hamstring. More NBA from me: https://t.co/LGN9cV7Dif — Marc Stein (@TheSteinLine) March 10, 2022

C’est un timing particulièrement mauvais pour les Pelicans puisque la franchise est toujours loin d’avoir validé sa place pour le prochain play-in tournament. Les Blazers, les Spurs et les Kings ont beau se vautrer derrière, l’écart au classement demeure mince (Portland est à 1,5 match, San Antonio à 2 et Sacramento à 4). Il le sera encore davantage si NOLA ne parvient même pas à battre des équipe comme le Magic à la maison. Cela montre surtout la dépendance du roster à son ailier All-Star. Le bilan du Bayou avec Ingram cette saison ? 25 victoires pour 25 défaites, parfaitement équilibré. Et quand Brandon prend un jour « off » ? 2 wins pour 14 revers ! On peut dire sans se mouiller qu’il est légèrement indispensable au succès des siens. Avec 22,8 points, 5,7 rebonds et 5,5 passes, Ingram a joué comme un All-Star cette saison, s’imposant comme le leader indiscutable de New Orleans en l’absence de Zion Williamson. Son absence pourrait donc peser lourd dans le sprint final, surtout qu’il devrait manquer quatre à cinq matchs selon sa durée de guérison (Hornets, Rockets, Suns, Spurs et Hawks). C.J. McCollum et les autres copains, à vous de tenir la barre pendant l’absence du capitaine.

Brandon Ingram devrait rester à l’infirmerie pendant une petite dizaine de jours et c’est toute la Louisiane qui déprime un grand coup. Espérons pour les copains du Bayou que ce coup du sort ne viendra pas détruire la belle dynamique de ces dernières semaines.

Source texte : New York Times / Marc Stein