Malik Beasley a pris chaud : 11 paniers du parking contre le Thunder, le record des Wolves est tombé !

On attendait Karl-Anthony Towns, D’Angelo Russell ou Anthony Edwards mais c’est bien Malik Beasley qui a enfilé le costume du patron cette nuit pour les Wolves. 33 points, 11 bombes du parking et un nouveau record de franchise pour le louveteau.

Quand on pense à Malik Beasley cette saison, le mot régularité n’est pas vraiment le premier qui vient en tête. Malgré son statut de leader du banc, l’ancien joueur des Nuggets souffle souvent le chaud et le froid. Tu plantes 25 points un soir ? Prépare toi à un match à 5 points le surlendemain. Non seulement le swingman est irrégulier, mais il affiche aussi ses pires pourcentages en carrière en termes d’adresse global. Un manque d’efficacité qui s’est aussi propagé à son tir du parking, bien loin de ses standards des trois dernières saisons. Ça, c’était avant le All-Star Break. Depuis la pause de la NBA, le shooteur semble avoir récupéré tous ses moyens et il enchaine les bombes du parking, le tout avec des beaux pourcentages. Sur les six derniers matchs, Beasley tournait à 28/55 depuis Castorama. C’est archi-propre et ça annonçait un peu la couleur pour le match de cette nuit. Aligné dans le cinq pour combler l’absence de Pat Beverley, Malik a tout simplement pilonné OKC toute la soirée avec onze bombes du parking sur dix-sept tentatives. L’ancien record de franchise appartenait à Anthony Edwards avec dix tirs primés, c’est donc une soirée historique dans le Minnesota. Doublement historique même car Beasley a aussi dépoussiéré un peu les bouquins de la Ligue avec sa sélection de tirs du jour. Selon StatMuse, aucun joueur NBA n’avait jamais planté onze tirs de loin sans prendre le moindre shoot à deux points à côté. Voilà une feuille de stats qui mérite d’être encadrée.

Si on parle souvent du Big 3 cette saison, pour des raisons évidentes, il ne faut pas oublier que les Wolves ont un bon petit joueur à côté qui est capable de prendre le lead certains soirs malgré la présence des trois leaders. On ne va pas en faire un rival pour Tyler Herro dans la course au sixième homme de l’année (en vrai, il n’a aucun rival), mais c’est une arme de choix pour Chris Finch et un joueur qui peut sortir de sa boîte à tout moment pour combler un jour sans du Big 3. Il a d’ailleurs scoré quasiment autant de points que les trois autres réunis contre OKC. Il est aussi le quatrième joueur avec le plus de tirs du parking cette saison dans la Ligue, derrière Fred VanVleet, Buddy Hield et l’inévitable Stephen Curry. Sa montée en puissance récente ne pourra qu’aider les Wolves à retrouver les Playoffs et la franchise des Grands Lacs est toujours en course pour décrocher une place dans le Top 6 à l’Ouest. Pour cela, il faudra réussir à dépasser les Mavs ou les Nuggets de Nikola Jokic. Envoyer son ancienne franchise au play-in, celle qui n’a pas voulu lui filer le contrat qu’il souhaitait, voilà qui devrait motiver Beasley bien comme il faut.

Malik Beasley s’est offert un record de franchise face au Thunder et ça confirme sa belle forme du moment depuis le parking du Target Center. Encore quelques bombes supplémentaires et les Wolves pourront goûter aux Playoffs pour la première fois depuis 2018.

