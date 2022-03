La course aux Playoffs : les Knicks sont à deux doigts de nous faire croire qu’ils visent le play-in tournament

Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings n’ont pas lu depuis plus de quinze ans ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien, à un mois tout pile de la postseason !

Les résultats de la nuit

Pistons – Bulls : 108-114

Hornets – Celtics : 101-115

Heat – Suns : 90-111

Bucks – Hawks : 124-115

Wolves – Thunder : 132-102

Pelicans – Magic : 102-108

Rockets – Lakers : 139-130

Spurs – Raptors : 104-119

Mavs – Knicks : 77-107

Jazz – Blazers : 123-85

Kings – Nuggets : 100-106

Clippers – Wizards : 115-109

Les classements après les matchs de la nuit

La petite explication concernant les tie-breakers

Bonne opération du jour – les Knicks, les Bucks, les Bulls et les Celtics : soirée faste pour les grosses équipes de l’Est puisque les Bulls ont renoué avec la victoire, puisque les Bucks ont fait le jobounmpo face aux Hawks et puisque les Celtics ont siffloté à Charlotte. Le Top 4 à droite des Stazounis s’apparente de plus en plus à un vrai coupe-gorge et bien malin qui peut prédire aujourd’hui qui seront les quatre têtes de série à l’Est dans un mois. Bien loin de tout ça ? Les Knicks continuent d’étonner avec une troisième victoire de suite et émargent désormais à 3,5 victoires du play-in tournament, après une victoire… étonnante face aux Mavs (voir plus bas). Vivement le 10 avril qu’ils échouent à une brique de Julius Randle de l’exploit, parce que, oui, on sait déjà tous comment ça va finir.

Mauvaise opération du jour – les Cavs, les Mavs et les Xavs : big up à tous nos Xavs sûrs, mais parlons plutôt des… Cavs, qui n’ont pas joué cette nuit mais qui ont vu tous leurs concurrents s’imposer. C’est ballot et il faudra réagir vite, tout comme les Mavs, passés complètement à côté de leur match face aux Knicks en débutant notamment le match avec un vilain 0/19 du parking. On va dire que ça arrive, on va dire qu’il ne faudrait pas que ça arrive trop souvent car le Jazz avance vite et car les Nuggets (et les Wolves !) poussent fort derrière.

Les affiches de la nuit prochaine

1h : Sixers – Nets

4h : Nuggets – Warriors

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Heat – Raptors, Nets, Hornets ou Hawks

Bucks – Raptors ou Nets

Sixers – Cavs

Bulls – Celtics

Play-in tournament : Raptors – Nets et Hornets – Hawks

Suns – Wolves, Clippers, Lakers ou Pelicans

Grizzlies – Wolves ou Clippers

Warriors – Nuggets

Jazz – Mavericks

Play-in tournament : Wolves – Clippers et Lakers – Pelicans