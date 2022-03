Tanking et course à la Draft 2022 : les Pacers sabotent leur money time face aux Cavs, le travail n’est jamais aussi bien fait que par soi-même

On y est ! A un peu plus d’un mois de la fin de la saison régulière, la NBA va très vite se scinder en deux groupes bien distincts. D’un côté les équipes ambitieuses à court terme, dont le but est donc de gagner des matchs on est d’accord, et de l’autre quelques franchises dont les ambitions sont plutôt stationnées en 2023, voire en 2030 pour certaines. On appelle ça la course à la Lottery, et ce matin les Pacers nous enseignent comment ne pas gagner un match de panier-ballon.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Hornets – Nets : 121-132

Pacers – Cavs : 124-127

Magic – Suns : 99-102

Grizzlies – Pelicans : 132-111

Thunder – Bucks : 115-142

Warriors – Clippers : 112-97

Le Tankathon 2022

Bonne opération du jour – Pacers, Magic et Thunder : trois équipes qui visent ouvertement la Lottery et trois défaites concédées cette nuit, le plan est suivi à la lettre. Mention spéciale pour nos copains les Pacers qui ont bazardé leur money time en une seule action. On se demande bien ce qui est passé par la tête de Jalen Smith au moment de faire faute volontairement à 14 secondes du terme, alors que le score était à égalité et que Cleveland était… dans le bonus. On a vu plus discret pour perdre un match.

Mauvaise opération du jour – Rockets : c’est le gros changement de la nuit dans les bas-fonds du classement. En perdant à domicile contre les Suns, le Magic a désormais un bilan de 16 victoires pour 50 défaites, soit un revers de plus que les Rockets. Le bonnet d’âne change donc de tête et il repart au pays de Mickey. Certes, cela ne change plus le pourcentage pour le first pick en juin prochain mais Orlando verrouille toujours plus sa place dans le Top 3 des pires bilans.

Le programme de la nuit prochaine

1h : Pistons – Bulls

– Bulls 1h : Hornets – Celtics

1h30 : Heat – Suns

2h : Bucks – Hawks

2h : Wolves – Thunder

2h : Pelicans – Magic

2h : Rockets – Lakers

– Lakers 2h30 : Spurs – Raptors

2h30 : Mavs – Knicks

4h : Jazz – Blazers

4h : Kings – Nuggets

4h30 : Clippers – Wizards

Rappel concernant la Lottery :