La course aux Playoffs : Warriors et Grizzlies l’emportent sans trembler, le duel à distance pour la seconde place à l’Ouest se poursuit

Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings n’ont pas lu depuis plus de quinze ans ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien, à un peu plus de trente jours, déjà, de la postseason !

Les résultats de la nuit

Hornets – Nets : 121-132

Pacers – Cavs : 124-127

Magic – Suns : 99-102

Grizzlies – Pelicans : 132-111

Thunder – Bucks : 115-142

Warriors – Clippers : 112-97

Les classements après les matchs de la nuit

La petite explication concernant les tie-breakers

Bonne opération du jour – Nets, Cavs et Warriors : une nuit à placer sous le signe du réveil puisque plusieurs équipes ont mis fin à des mauvaises séries. Portés par un Kyrie Irving de gala, les Nets sont allés gagner à Charlotte alors que Cleveland s’est reposé sur Darius Garland à Indiana. Enfin, et après cinq défaites consécutives, les Warriors ont dominé sans trembler les Clippers. Un succès d’autant plus important que Memphis l’a emporté dans le même temps.

Mauvaise opération du jour – Hornets et Pelicans : c’est bien connu, le bonheur des uns fait le malheur des autres et on s’attarde sur le cas de deux vaincus de la nuit. Alors qu’ils étaient de retour dans le Top 8 à l’Est, les Hornets ont sombré à la maison face aux Nets. Même constat pour des Pelicans privés de Brandon Ingram et matés dans les grandes lignes par les Grizzlies. Chacun aura l’occasion de rebondir dès la nuit prochaine à la maison : Charlotte devra se coltiner Boston et New Orleans défiera Orlando.

Les affiches de la nuit prochaine

1h : Pistons – Bulls

1h : Hornets – Celtics

– 1h30 : Heat – Suns

– 2h : Bucks – Hawks

– 2h : Wolves – Thunder

– Thunder 2h : Pelicans – Magic

– Magic 2h : Rockets – Lakers

2h30 : Spurs – Raptors

– 2h30 : Mavs – Knicks

– 4h : Jazz – Blazers

– 4h : Kings – Nuggets

– 4h30 : Clippers – Wizards

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Heat – Raptors, Nets, Hornets ou Hawks

Sixers – Raptors ou Nets

Bucks – Cavs

Bulls – Celtics

Play-in tournament : Raptors – Nets et Hornets – Hawks

Suns – Wolves, Clippers, Lakers ou Pelicans

Grizzlies – Wolves ou Clippers

Warriors – Nuggets

Jazz – Mavericks

Play-in tournament : Wolves – Clippers et Lakers – Pelicans