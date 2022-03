Programme NBA : Jayson Tatum, Kevin Durant, Kyrie Irving et un paquet de Curly, rendez-vous à 19h !

Le dimanche c’est cool, parce que chez TrashTalk on est pressé d’être le lundi. Le dimanche c’est cool, parce que parfois on va manger une quiche chez maman. Le dimanche c’est cool, parce qu’on peut regarder de la NBA tôt le soir. C’est cool le dimanche.

# LE PROGRAMME DU DIMANCHE 6 MARS

19h : Celtics – Nets

21h : Suns – Bucks (en direct sur BeIN Sports 3)

0h : Wizards – Pacers

1h : Rockets – Grizzlies

1h : Thunder – Jazz

1h30 : Cavs – Raptors

2h : Nuggets – Pelicans (en direct sur BeIN Sports 4)

4h : Clippers – Knicks

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Celtics – Nets : déjà parce que c’est à 19h et qu’on va donc pouvoir se le mater en bouffant des Curly, détail non-négligeable. Puis, surtout, parce que ce match opposera l’équipe la plus en forme de toute la Ligue (pas les Nets), à celle de Kevin Durant (pas les Celtics), pour un remake du dernier tour de Playoffs notamment. Jayson Tatum est dans une forme olympique, KD a prouvé jeudi pour son retour qu’il n’avait pas décidé de faire les choses à moitié, et on devrait donc avoir un gros choc entre la très solide défense de Boston et le très solide attaquant qu’est Kevinou, avec des Celtics qui demeurent favoris, malgré la présence ce soir sur le parquet d’un certain… Kyrie Irving, pour qui ça ne s’était pas passé terrible terrible la dernière fois qu’il avait mis les pieds à Boston. De la tension prévue, du vrai basket en espérant un match équilibré mais dans tous les cas, ça ne nous empêchera pas de manger nos Curly devant BeIN ou le NBA League Pass.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

La revanche du match du 10 février dernier, lorsque les Suns en avaient mis une grosse au champion en titre. Un rematch de la dernière finale NBA, aussi, même si les absences côté Suns (Chris Paul et Devin Booker) risquent de biaiser un peu le rapport de force.

Le duel 100% Hall Of Fame entre Tyrese Haliburton et Kyle Kuzma.

Les Grizzlies et le Jazz qui doivent faire le plein de victoire face aux Rockets et au Thunder qui doivent faire le plein de défaites.

Cavs et Raptors sont dans une toute petite forme et demain ce sera un peu mieux pour l’une des ces deux équipes et encore pire pour l’autre.

Le choc entre le FC Nikola Jokic et des Pelicans en train de devenir ambitieux.

Les Clippers qui pourraient en mettre 30 aux Knicks.

Jolie petite soirée en prévision, soirée dont il ne faudra surtout pas rater le début. Quelques heures pour passer un coup de balai dans le salon, prendre une petite douche, souffler une heure à la tombée du soleil et rendez-vous donc à 19h, sans oublier votre meilleur ami, sans oublier les Curly.