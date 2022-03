Le pari spécial NBA Sunday : 350€ à gagner en misant sur un C.J. McCollum qui enchaîne au scoring

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 6 mars, c’est un programme fourni et de qualité que nous offre la NBA avec huit matchs dont deux à des horaires très européens pour notre plus grand plaisir. Voilà qui offre, comme toujours, de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

19h00 : Celtics (1,63) – Nets (2,40)

21h30 : Bucks (1,30) – Suns (3,70)

00h00 : Wizards (1,64) – Pacers (2,30)

01h00 : Rockets (6,60) – Grizzlies (1,13)

01h00 : Thunder (7,80) – Jazz (1,10)

01h30 : Cavaliers (1,53) – Raptors (2,60)

02h00 : Nuggets (1,59) – Pelicans (2,45)

04h00 : Clippers (1,53) – Knicks (2,60)

Pour votre premier pari, jusqu’à 150€ de paris gratuits à recevoir !

Si vous ouvrez un compte chez ParionsSport en Ligne, que vous y déposez 150€ (bonus maximum) et que, par exemple, vous jouez ces 150€ sur notre pari principal, vous pourrez avoir 300€ sur votre compte, si ça passe bien évidemment. Et si ça ne passe pas, votre dépôt vous sera remboursé sous forme de paris gratuits qui vous seront crédités sur votre compte. Alors ? Qu’est-ce qu’on dit ?

Le pari qu’on sent bien

C.J. McCollum marque minimum 25 points (2,35) : depuis qu’il est un Pelican (9 matchs), C.J. McCollum tourne à plus de 26 points de moyenne à 52% au tir et plus de 41% à 3 points. Sur ces 9 sorties, l’arrière a atteint la barre des 25 unités à quatre reprises et seulement une fois lors des quatre derniers matchs. Mais il faut dire que les Pelicans ont largement dominé leurs adversaires sur ces quatre matchs et que, par conséquent, l’ami C.J. n’a pas eu besoin de forcer son talent. Ce sera sûrement différent cette nuit face aux Nuggets du MVP en titre et candidat à sa propre succession Nikola Jokic. McCollum va devoir scorer pour que son équipe continue sur sa lancée. Il a d’ailleurs tout le bagage nécessaire pour mettre à mal l’arrière-garde et la défense de Denver. A n’en pas douter, il aura ses tirs (entre 15 et 20) et s’il commence à mettre dedans, les 25 points ne devraient pas être loin. Une cote à 2,35 qui propose donc un bon rapport risque/récompense.

Le combiné à tenter

Les Bucks battent les Suns et les Clippers battent les Knicks (1,99) : face à des Suns toujours privés de Chris Paul et Devin Booker ainsi que dorénavant de Cam « Buzzer Beater » Johnson, les Bucks font figure de grands favoris pour une quatrième victoire consécutive. La cote est à 1,30. Les Clippers reçoivent les Knicks. Les Clippers sont favoris, même sans Kawhi Leonard et Paul George. Et oui. La cote est à 1,53.

Une petite folie pour finir ?

Reggie Jackson marque minimum 25 points contre les Knicks (3,30) : sur les 61 matchs auxquels il a participé depuis le début de saison, le meneur des Clippers a atteint la barre des 25 points à 9 reprises. Donc oui, c’est une folie qui vous est ici proposée. Mais un argument fatal existe : avec les Knicks, tout est possible.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

Pariez sur la NBA avec ParionsSport en Ligne