Shaqtin’ A Fool, saison 2021-2022, Vol. 15 : James Harden a donné des cours de stepback à Joel Embiid et ça promet de sacrées soirées

La sonnerie du All-Star Weekend vient de retentir mais on garde les bonnes habitudes du vendredi avec le Shaqtin’ A Fool de la semaine, qui met ce matin à l’honneur un certain Joel Embiid. Et le mec est tellement fort… qu’on peut bien se foutre de sa gueule quand il fait des conneries.

Pas de Shaqtin’ A Fool sans les Knicks, tout simplement car la saison 2021-22 est un Shaqtin’ A Fool à elle seule. Cette semaine ? C’est le légendaire hustle de Taj Gibson qui s’est fait la malle en même temps que l’envie de gagner de la franchise new-yorkaise, tout fout l’camp ma bonne dame tout fout l’camp. On enchaine suite avec le traditionnel clin d’œil à Benny Hill, les jeunes à qui ça ne dit rien dîtes-vous que c’est un JaVale McGee vieux, gros et anglais, et donc un enchainement assez incroyable entre les Hornets et les Wolves, ponctué par un saut de cabri de Pat Beverley et un ragequit de Michael Jordan, conclusion parfaite à une action qui ressemble à tout sauf à du basket. On l’a vu en direct et on SAVAIT qu’il trouverait sa place dans cette édition : Paul Reed, qui a osé faire pleurer des larmes de sang à Julius Erving en tenant quelque chose qu’il n’était apparemment pas capable de réussir. On termine avec Joel Embiid qui a suivi ses premiers cours de stepback avec son nouveau coéquipier James Harden, bizarre car il n’a pas eu besoin de lui jusque-là pour maitriser le geste, bizarre également car Jojo semble avoir dormi pendant son cours particulier.

Taj Gibson, les Wolves, les Hornets, Paul Reed et Joel Embiid sont donc les héros de ce dernier Shaqtin’ A Fool pre All-Star Weekend, alors à vos claviers et à vos votes en commentaires. Nous ? On s’en fout on vote Russell Westbrook, comme d’habitude.