Les Grizzlies sont étincelants depuis le début de saison ? Spoiler, le calendrier qui arrive pourrait leur permettre de l’être encore plus

Ce week-end, les Memphis Grizzlies ont remporté leur 37ème victoire de la saison, renforçant leur statut de troisième meilleure équipe de la Conférence Ouest. Le calendrier de janvier n’était pas de tout repos mais les Grizzlies ont assuré, et les Oursons vont pouvoir continuer sur cette lancée puisque lors des quinze prochains matchs Memphis affrontera onze équipes sous les 50 % de victoires.

Depuis le début de la saison 2021-22, les Grizzlies se sont imposés comme l’une des équipes les plus excitantes de la Ligue. En effet, cet effectif jeune et spectaculaire, mené par un Ja Morant All-Star et dans la course au trophée de MVP, enchaîne les victoires tout en s’amusant sur le terrain. En témoigne la dernière contre-attaque du genre, qui a l’air tout droit sortie d’un jeu vidéo comme l’a confirmé Ja Morant en conférence de presse :

« Vous voyez NBA Street Vol. 2 ? Le Game Breaker ça vous dit quelque chose ? Bah ouais les gars c’était ça, le Game Breaker »

Début janvier suite à la blessure à la cheville de Dillon Brooks, les Grizzlies n’avaient pourtant pas de quoi être rassurés, eux qui venaient de perdre un de leurs hommes à tout faire. Seulement ce n’est pas le genre de la maison de baisser la tête et c’est du coup… Ziaire Williams, le n°8 de la dernière Draft, qui a depuis été propulsé dans le cinq majeur. Depuis, le jeunot a doublé ses stats et a l’air de s’éclater avec ses 10,3 points, 2,4 rebonds, 1,4 assist en 27 minutes, et la dernière pépite estampillée Tennessee semble s’être parfaitement accommodée de ses nouvelles responsabilités. Sur les quinze matchs qui ont suivi la blessure de Brooks, les Grizzlies en ont remporté dix, alors que seulement cinq de leurs adversaires avaient un bilan négatif, de quoi être optimiste dans le Tennessee puisque lors des quinze prochains matchs, onze de leurs adversaires seront cette fois-ci sous les 50 % de victoires.

Un contexte qui devrait permettre à Dillon Brooks de faire son retour, en reprenant gentiment ses marques, à voir comment Taylor Jenkins réintégrera son 3 and D mais, néanmoins et au vu des circonstances, le voir réintégré dans le cinq semble être le plus probable. De son côté, Ziaire Williams retrouvera le banc après avoir montré à tout le monde de quoi il était capable, rendant la bench mob de Memphis encore plus solide.

Aujourd’hui les Memphis Grizzlies sont dans le Top 3 de la Conférence Ouest, avec un bilan de 37 victoires pour 18 défaites. Le calendrier qui arrive semble largement à leur portée, ce qui leur permettrait de renforcer leur avance sur le Jazz, quatrième. Et dans deux mois on saura enfin… de quel bois est faite cette jeune équipe de zinzin.