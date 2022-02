Shaqtin’ A Fool, saison 2021-2022, Vol. 13 : si Spencer Dinwiddie est aussi mauvais cette saison, c’est parce qu’il s’est transformé en plot de chantier

Une semaine sans Shaqtin’ A Fool n’est pas une vraie semaine en NBA, et on vous balance donc sans plus attendre la dernière édition de vos bloopers préférés. Au menu cette semaine ? Un Faucon plutôt vraicon, un piètre simulateur, un air défenseur et même un homme à qui l’on ne confierai pas nos économies.

John Collins a la particularité d’être le genre de joueur qui oublie le ballon quand il joue au basket. Ça reste quand même pas super pratique, surtout quand l’un des meilleurs défenseurs de la Ligue traîne dans le coin, spoiler on ne parle pas de Spencer Dinwiddie mais plutôt de Gary Trent Jr.. Second coco de la semaine P.J. Tucker, qui a semble-t-il beaucoup appris de ses années aux côtés de Chris Paul sauf que lui reste rôdé à des kilomètres. Petit jeu dangereux face à l’un des meilleurs snipers de la Ligue, spoiler on ne parle pas de Spencer Dinwiddie mais plutôt de Gary Trent Jr., et oui, encore. On enchaine ensuite avec le pire joueur de blackjack de toute l’histoire, Shaquille O’Neal en sait quelque chose, lui qui a probablement dépensé dans sa vie plus de sous au casino que ta famille n’en gagnera sur ses dix prochaines générations, et on termine tranquillement avec… Spencer Dinwiddie, cette fois-ci c’est lui, qui prend sans doute la meilleure décision de sa vie en abandonnant complètement le quartier de la Défense en voyant débarquer Giannis devant lui. Malinx.

Spencer Dinwiddie, P.J. Tucker, John Collins et un piètre joueur de blackjack sont donc les quatre candidats du Shaqtin’ A Fool de cette semaine. Petite préférence ici pour… le Shaq et ses montages bidon, et vous, vous votez pour qui cette semaine ?