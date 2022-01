Le dossier Jerami Grant est toujours aussi incertain : Lakers, Blazers, Jazz, Wizards, ça joue des coudes à quinze jours de la deadline

Detroit reçoit beaucoup d’appels concernant Jerami Grant ces derniers temps. Le joueur est courtisé par un grand nombre de franchises sur le marché des transferts et on se demande bien où il pourrait atterrir.

La date butoir du 10 février se rapproche de jour en jour et Jerami Grant est l’un des grands noms de cette trade deadline. Il y aurait au moins une dizaine de franchises intéressées par le garçon dont les Lakers, le Jazz, les Pacers, les Kings, les Blazers mais aussi les Wizards, les Knicks, les Celtics, les Wolves ou encore les Mavs. Ça en fait du beau monde ! Si certaines équipes ne lâchent pas le dossier comme c’est le cas de Washington (Rui Hachimura, Deni Avdija, Montrezl Harrell et Thomas Bryant ont été cités comme de potentiels assets à envoyer à Detroit), d’autres ont pris du retard et semblent explorer de nouvelles pistes. C’est le cas de Utah qui semble dépassée par la concurrence et s’intéresserait désormais à Robert Covington. Parmi les équipes que l’on voyait bien acquérir le joueur incessamment sous peu il y a les Lakers. Les Californiens veulent impérativement renforcer leur roster avec une recrue de choix pour tenter de remonter dans la Conférence Ouest (ils stagnent autour de la huitième place) mais Eric Pincus, journaliste pour Bleacher Report, nous a appris que Jerami ne voulait pas jouer les seconds rôles derrière LeBron James et Anthony Davis. Spoiler : il n’aurait même pas été la troisième option offensive des Lakers. Tout aussi critiquable soit-il, Russ West est toujours un meilleur joueur offensif que Jerami Grant…

“I’ve actually heard Lakers have passed on Jerami Grant. He doesn’t want to play a tertiary role behind Bron/AD.” – @EricPincus (Via @19MGroup | h/t @Ralph_MasonJr ) pic.twitter.com/OTjpeb9IX3 — NBA Central (@TheNBACentral) January 25, 2022

« J’ai entendu dire que les Lakers n’étaient plus intéressés par Jerami Grant. Il ne veut pas jouer un rôle secondaire derrière LeBron et Anthony Davis »

Pour l’instant, le joueur finit de se remettre d’une opération chirurgicale au pouce et il faudra voir comment il revient. Mais une telle affirmation interroge également sur la mentalité du bonhomme. Briller individuellement ok mais il faut aussi que le collectif en sorte renforcé. Son départ de Denver lui avait permis d’être la première option offensive d’une équipe ou en tout cas d’être plus responsabilisé en attaque. Il avait assuré au scoring la saison dernière avec 22 points de moyenne mais Détroit avait fini bon dernier de l’Est. On a du mal à voir comment Jerami Grant pourrait tourner à plus de 20 points de moyenne dans une équipe qui gagne des matchs… Ainsi, on peut s’interroger sur le rôle qu’il aurait dans les franchises qui le courtisent. On voit mal les Celtics, les Mavs ou les Wolves lui donner les clés de la maison à son arrivée… Ses qualités en défense, avec son physique athlétique, son côté longiligne et ses interminables bras, accompagnées de son adresse derrière la ligne en font un excellent 3&D pour une équipe qui veut jouer le haut du classement. Les autres skills offensifs du joueur lui permettent d’assurer un peu plus de scoring à l’occasion mais son panel offensif ne lui permet clairement pas d’en faire régulièrement une option offensive majeure dans une équipe qui a de l’ambition. Intrinsèquement, Jerami Grant est le type d’ailier qui fit dans n’importe quelle équipe en NBA mais avec ses ambitions de franchise player, alors qu’il n’a jamais été ne serait-ce qu’All-Star, tout se complique. On souhaite bien du courage à la franchise qui va le récupérer pour lui faire comprendre qu’il est beaucoup plus proche de Robert Covington ou d’OG Anunoby que de Kevin Durant…

Jerami Grant est courtisé par plusieurs franchises et certaines semblent se retirer tranquillement de la course. Le Jazz et les Lakers ont décidé de passer leur tour, reste à voir qui pourra contenter les Pistons… et les ambitions personnelles du joueur.

Source texte : Bleacher Report / Eric Pincus