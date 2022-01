Dwight Howard intègre le Top 10 des rebondeurs all-time : 14 468 ballons gobés, D12 a mis Nate Thurmond dans le rétro

En chopant 4 rebonds cette nuit dans la victoire contre le Magic, Dwight Howard s’est offert une entrée dans un club très fermé. Le pivot All-Star est désormais membre du Top 10 des rebondeurs all-time !

Le 3 novembre 2004, un rookie du Magic prenait ses premiers rebonds en NBA lors d’une victoire contre les Bucks. Ce petit jeunot s’appelle Dwight Howard. Plus de dix-sept ans après, D12 est toujours dans la Ligue et il continue à jouer à l’aspirateur Dyson sous les panneaux. Cette nuit, le pivot bodybuildé n’a pas fait le match de sa vie (4 points, 4 rebonds et 3 ballons perdus en 13 minutes) mais ça a été suffisant pour ajouter une nouvelle ligne à un CV déjà bien garni. En effet, avec 14 468 rebonds en carrière, Dwight Howard a officiellement dépassé Nate Thurmond (ancienne légende des Warriors entre les années 60 et 70) au classement des meilleurs rebondeurs all-time et il intègre par la même occasion le Top 10 !

1. Wilt Chamberlain : 23924

2. Bill Russell : 21620

3. Kareem Abdul-Jabbar : 17440

4. Elvin Hayes : 16279

5. Moses Malone : 16212

6. Tim Duncan : 15091

7. Karl Malone : 14968

8. Robert Parish : 14715

9. Kevin Garnett : 14662

10. Dwight Howard : 14468

Comme un symbole, ce nouveau seuil est atteint à Orlando, la franchise de ses débuts. C’est une belle histoire et un sacré accomplissement pour un joueur qu’on croyait perdu il y a encore quelques saisons. On se rappelle encore ce contrat non garanti aux Lakers en 2019 alors que personne ne voulait de lui. Dwight s’est accroché et il a toujours sa place dans le Grande Ligue en 2022. À désormais 36 ans, Superman sait que la fin de carrière se rapproche mais il peut toujours espérer grimper quelques paliers dans ce classement mythique avant de raccrocher les sneakers. Il ne lui manque que 194 rebonds pour rattraper Kevin Garnett et même le légendaire Robert Parish n’est pas si loin que ça (53 rebonds après le Big Ticket). S’il garde le même rythme que les deux dernières saisons (au moins 500 gobages), Dwight peut même aller chercher Karl Malone voire Tim Duncan l’an prochain. Pas exactement des inconnus dans le milieu ! Pour le Top 5, ça semble quand même bien compliqué car Moses Malone a un vrai gap de sécurité. Vu le chemin parcouru pour en arriver là, on doute que D12 s’embête avec ce genre de détails. Sinon, y’a moyen d’échanger quelques rebonds contre une place dans le Top 75 des meilleurs joueurs de tous les temps ? Un Top 10 rebondeur all-time qui est absent, ça commence à faire tache.

Dwight Howard a dépassé Nate Thurmond au classement des meilleurs rebondeurs all-time et c’est un accomplissement XXL. Où finira l’ancienne star du Magic ? Top 8, Top 6, voire mieux encore ? Prochain objectif : aller rejoindre un certain ailier-fort cher à la fanbase de Boston.