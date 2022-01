Programme NBA : Andrew Wiggins de retour dans le Minnesota et Rudy Gobert… de retour tout court

Quatre petits matchs seulement au programme de cette nouvelle soirée de NBA mais un menu qui s’étalera de 19h à 5h du matin. On dirait pas comme ça, mais de Killian Hayes à Rudy Gobert il faudra être costaud pour tenir le coup.

# LE PROGRAMME DU DIMANCHE 16 JANVIER 2022

19h : Pistons – Suns (en direct sur BeIN Sports 3)

0h : Kings – Rockets

2h : Wolves – Warriors (en direct et en VO sur BeIN Sports 4)

2h : Nuggets – Jazz

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Wolves – Warriors (2h) : le Andrew Wigginssico ! Incroyable match qui s’annonce entre des Wolves en pleine bourre actuellement, et des Warriors… les Warriors quoi. Au-delà du choc entre les deux franchises de la vie du first pick 2014, on aura évidemment le droit à des étoiles aux quatre coins des parquets avec d’un côté le Middle Three composé de Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards et D’Angelo Russell et de l’autre les Splash Brothers, toujours privés de Draymond Green mais pas sans solutions non plus. On gardera un œil sur le duel entre le Jazz et les Nuggets mais ce Wolves – Warriors a tout l’air d’être le main event de la nuit.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Un apéro intéressant entre la meilleure équipe de la Ligue et les Pistons, beaucoup moins nuls qu’on voudrait bien le penser ces dernières semaines. Killian Hayes vs Chris Paul à 19h, let’s go, quelle match-up équilibrée.

Le rematch entre Rockets et Kings, deux des équipes les plus… imprévisibles de la Ligue. Un peu comme quand on dit d’un mec ou d’une nana « qu’il a beaucoup d’humour ».

Le retour de Rudy Gobert après une dizaine de jours d’absence. C’est con, ce sera face à Nikola Jokic.

On enchaine ! Quatre matchs, quatre bonnes raisons de se poser devant l’écran, et probablement pas mal de choses à raconter demain. Parce que. Ça ne. S’arrête. Jamais.