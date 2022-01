La semaine des Français en NBA : Evan Fournier se remet à gagner et… Sekou Doumbouya est de retour aux Lakers !

Petite habitude à prendre cette saison, il vous suffira de débarquer ici chaque dimanche pour savoir de quoi la semaine de nos Français de NBA fut faite, avec ce qu’il faut de stats et de prose incroyable pour se sentir bien. Cette semaine ? Rudy Gobert a vomi en voyant ses collègues « défendre » en son absence, Evan Fournier s’est remis à gagner des matchs, Nicolas Batum est de retour dans le game et Sekou Doumbouya é récupéré sa location à Los Angeles. Envoyez le bilan franco-français !

# EVAN FOURNIER

Ça va beaucoup mieux à New York, parce que ça gagne à nouveau des matchs et c’est quand même le but du jeu. Trois wins de suite pour les Knicks, cinq sur les six derniers matchs et même 8-3 depuis Noël, et un Evan Fournier qui a bien pris le virage après son match à 41 pions face à Boston. Cam Reddish est arrivé pour mettre un peu de densité dans les ailes et le Madison commence à rugir de nouveau, on respire à Vavane Land.

Knicks vs Spurs : 18 points à 5/12 au tir dont 4/7 du parking et 4/5 aux lancers, 5 rebonds, 2 passes et 2 steals en 22 minutes

Knicks vs Mavericks : 13 points à 5/9 au tir dont 2/4 du parking et 1/2 aux lancers, 5 rebonds et 3 passes en 33 minutes

Knicks @ Hawks : 18 points à 7/13 au tir dont 4/8 du parking

# RUDY GOBERT

Absent car il était en health and safety protocol, Rudy a passé sa semaine à gerber devant le jeu des ses collègues. Jordan Clarkson qui enchaine les gri-gris inutiles, Hassan Whiteside qui alimente le Shaqtin’ A Fool et au final l’équipe du meilleur défenseur de la Ligue depuis cinq ans est devenue la pire défense de la Ligue en une semaine. Est-ce que ce ne serait pas la définition parfaite du terme… valuable ? Allez zou, reviens vite, et rendez-vous en février au All-Star Game ?

Jazz @ Pistons : DNP

Jazz vs Cavaliers : DNP

# NICOLAS BATUM

Après une quinzaine de jours passés sur le téco, Nico est de retour dans le game et tente de garder ses Clippers à flot malgré l’absence des deux stars de la franchise californienne. Pour l’instant ça tient et en partie grâce à la science du jeu de l’ex-Manceau, pas grâce à celle de l’ex-Bledceau. Le projet des Clippers reste flou cette année, mais Nico, lui, en est toujours l’un des pièces maitresses.

Clippers vs Hawks : 10 points à 4/9 au tir dont 2/6 du parking, 8 rebonds, 3 passes, 1 steal et 1 contre en 30 minutes

Clippers vs Nuggets : 6 points à 2/6 au tir dont 2/5 du parking, 4 rebonds, 1 passe et 1 steal en 26 minutes

Clippers @ Pelicans : 6 points à 2/5 au tir dont 0/2 du parking et 2/2 aux lancers, 4 rebonds, 1 steal et 3 contres en 24 minutes

Clippers @ Spurs : 13 points à 4/9 au tir dont 1/4 du parking et 4/5 aux lancers, 7 rebonds, 1 passe et 1 steal en 27 minutes

# FRANK NTILIKINA

Franky grappille les quelques minutes qui lui sont offertes depuis le retour de Luka Doncic et il a vu dans le même temps le début de l’émergence de Josh Green sur son poste, pas forcément une bonne nouvelle. Mais Frank Ntilikina fait partie du roster de l’une des meilleurs équipes de la Ligue depuis un mois et ça, c’est déjà pas mal.

Mavericks vs Bulls : 0/1 au tir en 2 minutes

Mavericks @ Knicks : 2 points à 1/1 au tir et 1 rebond en 1 minute

Mavericks @ Grizzlies : 0/1 au tir et 1 rebond en 3 minutes

Mavericks vs Magic : 3 points à 1/2 au tir dont 1/1 du parking, 2 rebonds, 1 passe et 1 steal en 6 minutes

# KILLIAN HAYES

On avance, tranquillement. Le jeu des Pistons a parfois ressemblé à quelque chose depuis Noël, Killian n’en a pas toujours été le principal responsable mais Kiki est là, titulaire, il joue ses 25 minutes par match et fait les efforts en défense à défaut d’être déjà devenu un crack. Les Pistons sont à l’état de projet, Killian en est un aussi, don’t be trop pressé.

Pistons vs Jazz : 5 points à 2/8 au tir dont 1/1 du parking, 2 rebonds, 3 passes et 1 steal en 23 minutes

Pistons @ Bulls : 8 points à 4/11 au tir dont 0/4 du parking, 3 rebonds, 5 passes et 4 steals en 33 minutes

Pistons vs Raptors : 5 points à 2/5 au tir dont 0/1 du parking et 1/2 aux lancers, 6 rebonds, 5 passes, 2 steals et 1 contre en 26 minutes

# THÉO MALEDON

Quelqu’un a des nouvelles de Théo Maledon ? Aux dernières nouvelles il aurait été aperçu à l’intérieur de la mascotte et en train de servir des hot-dogs à la buvette du Paycom Center.

Thunder vs Nuggets : DNP

Thunder @ Wizards : DNP

Thunder @ Nets : DNP

Thunder vs Cavs : DNP

# TIMOTHE LUWAWU-CABARROT

Fraîchement garanti jusqu’à la fin de saison par les Hawks, Timo pensait débarquer dans une équipe finaliste de Conférence et parmi les franchises qui montent en NBA. Sauf qu’en réalité il a déboulé dans le pire bordel de la Ligue depuis deux mois, où tout le monde se fait la gueule, où personne ne défend, où chaque match n’est qu’une défaite de plus. On espère juste qu’il sera payé dans les temps hein.

Hawks @ Clippers : 14 points à 5/8 au tir dont 2/5 du parking et 2/2 aux lancers, 4 rebonds et 1 steal en 23 minutes

Hawks vs Heat : 4 points à 1/4 au tir dont 0/2 du parking et 2/2 aux lancers, 3 passes et 1 steal en 13 minutes

Hawks @ Heat : 3 points à 1/3 du parking, 3 rebonds et 1 passe en 17 minutes

Hawks vs Knicks : 5 points à 2/3 au tir dont 1/2 du parking en 15 minutes

# KILLIAN TILLIE

Health and safety protocol, tu connais, parait que tout le monde doit y passer.

Grizzlies @ Lakers : 1,40 minute de jeu et 140 sourires devant le replay du contre de Ja Morant

Grizzlies vs Warriors : DNP

Grizzlies vs Wolves : DNP

Grizzlies vs Mavericks : DNP

# SEKOU DOUMBOUYA

La bonne nouvelle de la semaine, puisque les Lakers ont décidé mercredi de rapatrier le Doumbz en Californie en lui offrant un two-way contract. On n’y comprend pas grand chose, Sekou a pour le moment trottiné un peu en G League, mais en même temps est-ce que quelqu’un ici comprend quelque chose à la saison des Lakers ?

Lakers vs Grizzlies : DNP

Lakers @ Kings : DNP

Nuggets @ Lakers : DNP

Et en G League :

South Bay Lakers vs Rio Grande Valley : DNP

South Bay Lakers vs Salt Lake City : 3 points à 1/5 au tir dont 1/3 du parking, 3 rebonds et 1 passe en 15 minutes

# OLIVIER SARR

Pas de nouvelle entrée en NBA cette semaine pour l’Olive, mais tout de même une soirée tah Ray Allen en G League face aux Spurs… d’Austin. On te voit Olivier, on te voit.

Thunder vs Nuggets : DNP

Thunder @ Wizards : DNP

Thunder @ Nets : DNP

Thunder vs Cavs : DNP

Et en G League :

Oklahoma City Blue vs Stockton Kings : DNP

Oklahoma City Blue vs Austin Spurs : 17 points à 6/9 au tir dont 3/3 du parking et 2/2 aux lancers, 6 rebonds, 4 passes et 1 contre en 20 minutes

# PETR CORNELIE

Sale nouvelle cette fois-ci puisque les Nuggets ont décidé en début de semaine de se débarrasser de leur Frenchie et de filer son contrat à l’ennemi de la France Davon Reed. En espérant que le Pétard rebondira, et qu’on lui offrira quelque part un peu plus que les 38 minutes jouées au total sous le maillot des Nuggets.

# YVES PONS

Health and safety protocol, ça sent la soirée raclette chez les Tillie ça.

Grizzlies @ Lakers : DNP

Grizzlies vs Warriors : DNP

Grizzlies vs Wolves : DNP

Grizzlies vs Mavericks : DNP

Et en G League :

Memphis Hustle vs Santa Cruz : DNP

Memphis Hustle vs Iowa : DNP

Memphis vs Sioux Falls : DNP

# JOEL AYAYI

Difficile de se faire une gâche dans le roster de Wes Unseld Jr. mais le French Jojo continue de dominer en G League et fait étalage de sa polyvalence. Step by step.

Wizards @ Magic : DNP

Wizards vs Thunder : DNP

Wizards vs Magic : DNP

Wizards vs Blazers : DNP

Et en G League :

Capital City Go-Go vs Lakeland : 14 points à 6/10 au tir dont 2/2 du parking et 0/1 aux lancers, 7 rebonds, 8 passes, 1 steal et 1 contre en 29 minutes

Capital City Go-Go vs Raptors 905 : 8 points à 3/7 au tir dont 1/3 du parking et 1/2 aux lancers, 3 rebonds, 5 passes, 1 steal et 1 contre en 30 minutes

Capital City vs Greensboro : 12 points à 5/8 au tir dont 2/3 du parking et 0/1 aux lancers, 4 rebonds, 5 passes, 1 steal et 1 contre en 32 minutes

# JAYLEN HOARD

Jaylen continue de se tenir à disposition du Thunder et enchaine pour le moment les bonnes perfs en G League avec notamment un très gros match face aux Kings de Stockton.

Thunder vs Nuggets : DNP

Thunder @ Wizards : DNP

Thunder @ Nets : DNP

Thunder vs Cavs : DNP

Et en G League :

Oklahoma City Blue vs Stockton Kings : 25 points à 10/16 au tir et 5/6 aux lancers, 9 rebonds, 3 passes, 1 steal et 1 contre en 32 minutes

Oklahoma City Blue vs Austin Spurs : 2 points à 1/3 au tir et 0/1 aux lancers, 5 rebonds, 6 passes et 1 steal en 26 minutes

