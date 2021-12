Les Bulls pourraient terminer 2021… en tête de la Conférence Est : il faudra battre les Pacers, et ce sera surtout très mérité

Alors celle-là il fallait être un intrépide parieur pour la voir venir. Non pas que l’on ne croyait pas au talent de cette équipe, mais disons qu’on imaginait plutôt la bande à Billy Donovan squatter un Top 6 déjà très honorable. Sauf que cette équipe tourne finalement à plein régime, portée par deux All-Stars en pleine forme et des lieutenants qui répondent présents, sauf que la ligne arrière est un mélange de flow intergalactique et de défense virile, sauf que… bref, ils font kiffer ces Bulls, et ils pourraient bien terminer 2021 dans les fastes et les cotillons.

Sur le papier c’est très possible, voire très probable, puisque la rencontre du soir face à des Pacers privés de Malcolm Brogdon ou Chris Duarte (en attendant la prochaine update) n’est pas forcément attendue comme la plus compliquée de la saison. On se gardera tout de même de mettre la charrue avant les bœufs puisqu’en matière de bœufs les Pacers s’y connaissent quand même pas mal, mais les faits sont là depuis la défaite des Nets cette nuit face aux Sixers : en cas de victoire face aux payous les Bulls passeront donc leur réveillon dans la peau d’un leader de conférence. Wow. Phrase incroyable mais logique ultime cependant, tant Chicago étonne et détonne depuis la fin octobre. DeMar DeRozan joue comme un MVP, Zach LaVine comme un All-Star, Lonzo Ball comme un DPOY, Nikola Vucevic joue enfin comme Nikola Vucevic, Alex Caruso joue toujours comme un dieu et Billy Donovan ferme des bouches à mesure que son équipe gagne des matchs. 22 victoires exactement, cinq de suite avant ce soir pour terminer 2021 en boulet de canon, et de sacrées promesses déjà dans le marbre même si hiver au chaud ne signifie pas tout le temps printemps au Lido.

En cas de victoire ce soir (match à 21h heure française) ? Personne ne pourra en tout cas contester la place de la franchise de l’Illinois, une place méritée à tous points de vue tant le groupe de BD domine bien souvent des deux côtés du terrain, tant il offre pour l’instant des garanties individuelles que collectives, tant les efforts fournis par le groupe n’ont d’égal que le talent à disposition du coach. Pour se projeter un chouïa sur 2022 ? Les Bulls commenceront l’année en affrontant Dallas, le Magic et les Wizards deux fois, avec trois matchs reportés à recaler (deux face à Toronto et un contre les Pistons). Vous nous voyez venir, et avant de se heurter à une concurrence plus féroce à la mi-janvier (Warriors, Grizzlies et Bucks notamment) les taureaux auront donc l’occasion de se maintenir plus que jamais da,s les hauteurs de l’Est, avec comme objectif de plus en plus assumé… de se positionner avant les Playoffs.

On savait que ce serait cool, mais pas forcément à ce point. Pour l’instant les Bulls ferment des bouches par dizaines et si rien n’est jamais acquis, ce qui est pris n’est en tout cas plus à prendre. Allez, on enchaine, et bonne année bien sûr.