Point COVID du jour : Julius Randle y passe à son tour, si t’as pas connu le protocole en 2021 t’es un sacré veinard

Le dernier jour de l’année est arrivé, mais ce n’est pas pour autant que le COVID va nous lâcher. En effet, les dernières news ne sont pas très encourageantes, entre les cas qui continuent de se succéder au sein de la Grande Ligue et les matchs reportés. Allez, on fait un nouveau point.

Nuggets

ESPN story on Denver Nuggets outbreak, including coach Michael Malone and three players: https://t.co/bKOEChKBKQ — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 30, 2021

Déjà plombés par les blessures, les Nuggets sont désormais plombés par le COVID. Trois nouveaux joueurs sont entrés dans le protocole sanitaire de la Ligue – à savoir Jeff Green, Zeke Nnaji et Bones Hyland – ainsi que deux coachs assistants et le head coach Michael Malone. Résultat, Denver n’a pas pu aligner les huit joueurs nécessaires pour le match contre Golden State cette nuit, qui a dû être reporté (11e match reporté de la saison). Et visiblement, ça n’a pas plu du tout à Draymond Green, qui remet en question l’équilibre compétitif de la NBA. Pour rappel, les Warriors ont perdu face aux Nuggets mardi alors qu’ils étaient privés de… Draymond, Jordan Poole, Damion Lee et Moses Moody (tous dans le protocole sanitaire).

« Comment pouvez-vous continuer à annuler des matchs alors que vous avez mis en place des règles pour éviter que ça arrive ? Est-ce que ce ne serait pas un avantage pour les autres équipes ? Les gars qui étaient absents à cause du protocole n’ont joué aucun rôle dans la défaite de mardi ? […] Quand on va rejouer le match (ce qui nous enlèvera probablement un jour de repos), on les jouera alors qu’ils seront au complet… Mais ils ont pu arracher une victoire chez nous alors qu’on n’était pas au complet, et ce il y a deux jours seulement. Cela n’a pas de sens ! »

How do you continue to cancel games when you’ve implemented rules to prevent this from happening? Is that not a competitive advantage for other teams? The guys we didn’t have due to the protocol list played no role in Tuesdays loss? Pick a side but don’t straddle the fence. — Draymond Green (@Money23Green) December 30, 2021

So when the game is rescheduled(which will probably take a day away from our “break”), we wil play them at full strength… But they got to sneak a win when we weren’t at full strength, only two days ago??? Let’s make it make some sense here. — Draymond Green (@Money23Green) December 30, 2021

Not to mention, this will more than likely add a back to back to our schedule, which is also advantage Denver. — Draymond Green (@Money23Green) December 30, 2021

Joueurs placés dans le protocole sanitaire : Julius Randle, Malcolm Brogdon, Spencer Dinwiddie, Isaiah Thomas…

Plusieurs noms plutôt connus au sein de la NBA viennent de faire leur entrée dans le protocole sanitaire de la Ligue. C’est notamment le cas de Julius Randle (Knicks), mais aussi de Malcolm Brogdon (Pacers, en plus du rookie Chris Duarte) et Spencer Dinwiddie (Wizards, dans le même temps Kentavious Caldwell-Pope est sorti du protocole). Chez les Blazers, c’est Anfernee Simons qui rejoint le protocole COVID (Dennis Smith Jr. et Ben McLemore sont cependant de retour). Enfin, Isaiah Thomas – qui vient juste d’arriver aux Mavericks après un passage de dix jours aux Lakers – a également été placé à l’isolement.

Knicks‘ Julius Randle has entered health and safety protocols. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 30, 2021

Indiana's Jeremy Lamb entered protocols on Wednesday. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 30, 2021

Washington Wizards guard Spencer Dinwiddie has entered health and safety protocols, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 30, 2021

Portland Trail Blazers guard Anfernee Simons and replacement player Brandon Williams have entered health and safety protocols, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 30, 2021

Dallas Mavericks say newly-signed Isaiah Thomas has entered health and safety protocols. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) December 30, 2021

Les arbitres également touchés

Joueurs, coachs, arbitres… le COVID ne fait pas de différences et les officiels sont également nombreux à être dans le protocole sanitaire de la Ligue. D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, 36% des arbitres NBA sont concernés, ce qui oblige aujourd’hui la Grande Ligue à faire appel à des officiels de G League. L’objectif prioritaire pour Adam Silver : éviter que les matchs se jouent avec seulement deux arbitres (au lieu de trois), comme c’est déjà arrivé cette année.

ESPN Sources: As the Omicron variant rips through NBA players and coaches, it’s reached a season-high among game officials: 36 percent of the league’s referees are in Covid protocols: https://t.co/Jv5EBSNxWi — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 30, 2021

C’est tout pour le point COVID du jour, et c’est déjà bien assez. La bonne nouvelle dans tout ça, c’est que c’est le dernier point de l’année 2021. La mauvaise, c’est qu’il y en aura d’autres en 2022…

Sources texte : ESPN, The Athletic, Yahoo Sports, Marc Stein