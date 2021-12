Les Suns font signer Paris Bass pour dix jours : pas sûr de connaître cette personne, mais il bosse probablement à la BNP

A un moment donné il faut bien se dire les choses, il y a tellement de signatures actuellement en NBA qu’on ne s’y retrouve pas vraiment. Alors parfois on en a marre, et parfois on se tape des barres. Des barres sur le nom de certains types sortis de nulle part, un peu comme quand DJ Carton cartonnait en Summer League, un peu comme avec la signature de Paris Bass du coup. Spoiler alert, cet article ne comportera pas énormément d’infos basket, de temps en temps ça fait du bien.

Paris Bass. C’est qui Paris Bass en fait ? Car au-delà du sourire à la vue de l’annonce de sa signature hier soir avec les Suns, on doit bien vous avouer qu’une fois de plus on s’est très vite demandé de qui on parlait, un peu comme pour 90% des signatures actuelles en NBA. Un petit 20 pions de moyenne en G League avec les South Bay Lakers, voilà ce qu’on peut dire sur ce petit intérieur sorti en 2016 de l’université de Detroit et qui ensuite bourlingué en G League, déjà, puis à Porto Rico, youpi. Mais Paris Bass qui signe aux Suns c’est surtout l’occasion de mentionner le fait qu’on est à deux doigts d’assister au début de carrière de London Clavecin à New Orleans, de Tokyo Trompette à Denver ou encore de Moscow Saxo à Boston, sans même mentionner que Paris Bass a donc le blaze parfait pour être l’employé du mois à la BNP.

The Suns are planning to sign F/C Paris Bass of NBA G League’s South Bay Lakers on a 10-day hardship deal, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 31, 2021

Voilà donc où on en est, à multiplier les jeux de mots et les moqueries à l’encontre d’un mec qui n’a pas choisi de s’appeler de la sorte, alors que dans le même temps la NBA gonfle actuellement ses pecs en faisant revenir ses meilleurs joueurs… de la saison 2013 (Greg Monroe, Joe Johnson, Mario Chalmers, etc). Paris va bien, Paris s’éveille, Paris Latino, Paris Bass, et on parie que ce n’est pas fini, désolé pour le prochain papier à paraître, lorsqu’il faudra choisir entre évoquer le retour de Josh Smith à Atlanta ou la signature de Bertrand Sauciflard avec le Thunder.

On vous avait prévenu, ceci n’est pas une mine d’or si vous cherchez des informations sur la NBA actuelle mais plutôt un mélange entre ras-le-bol et envie de raconter n’importe quoi, parce qu’on vous l’a dit, parfois ça fait du bien.