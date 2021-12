Les Hawks sont démunis mais les Hawks sont clutchs : grosse victoire à Philadelphie, décidément les Sixers ont un problème avec Atlanta

Après une défaite contre le Magic la veille, les Hawks se sont mis des claques, se sont secoué la tête et se sont remis dans le bain avec une très bonne prestation couronnée par une victoire (98-96) face au Sixers qui, contrairement à leur adversaire du soir, disposaient de l’ensemble de leur 5 majeur.

Les Hawks devaient une fois de plus faire sans Trae Young et Clint Capela cette nuit, cependant les soldats de Nate McMillan devaient avoir à cœur de bien faire car ils ont cette fois-ci dépassé le stade de la simple cohérence face à l’équipe à Jojo. En effet, dès le premier quart-temps les Hawks posent les base en mettant un écart à leurs hôtes avec 14 points d’avance, prenant le pas aussi bien offensivement grâce à un excellent John Collins (17 points, 5 rebonds et 63% au tir) et à un Cam Reddish qui continue sur sa bonne forme du dernier match (18 points et 3 passes). L’apport de l’autre côté du parquet des deux hommes a également été fortement apprécié, et les deux patrons du navire en l’absence de Ice Trae furent ainsi pour beaucoup dans la performance désastreuse de Philly au shoot (24%) dans le premier quart. Aucun énorme carton au scoring dans ce match, mais cela a finalement été l’une des forces des Hawks, la capacité à créer le danger partout même venant d’un Gorgui Dieng (12 points, 5 rebonds et 2 passes) qui s’est réparti de manière très efficace avec John Collins la difficile tâche de limiter Joel Embiid. Car pour un Jojo qui est pourtant le joueur le plus efficace de la Ligue sur post-up (8,6 points par match), les adversaires du soir étaient bien difficiles à bouger.

Dans cette rencontre, les Sixers remercieront par contre Tyrese Maxey (17 points en sortie de banc), qui a permis à son équipe de recoller au score et même, parfois, de repasser devant, sous les yeux de son papounet en court-side. Le jeune meneur a permis grâce à ses rentrées explosives d’offrir à Philly une fin de match serrée, alors que dans le rayon des retour de bonne facture on compte également celui… d’Onyeka Okongwu, auteur d’une très belle ligne statistique cette nuit avec 13 points à 60% au tir, 8 rebonds, 3 passes, 3 contres. Si vous vous demandez sur qui les Hawks se sont appuyés dans les moments cruciaux ? Sachez que Cam Reddish a donné l’impression de pouvoir gérer à sa guise le scoring, mais malheureusement Cam a du sortir du match assez tôt dans la dernière période après s’être fait une vilaine cheville, imité d’ailleurs quelques minutes plus tard par… Delon Wright, décidément cette partie du corps semble fragile en Géorgie à tel point qu’on est à deux doigts de ressortir Spud Webb des cartons. Bref, Atlanta s’est appuyé cette fois-ci sur un élément de retour depuis peu et qui était, à vrai dire, un peu à côté de ses pompes jusqu’à cet instant décisif du match, moment où il restait moins de quatre minutes à jouer avec une avance de 5 points pour les Sixers. C’est donc à ce moment-là que… Bogdan Bogdanovic (revenu depuis deux matchs d’une blessure à la… cheville) a décidé de prendre les choses en main. Pour quelqu’un qui ne comptait alors que 5 points grappillé aux lancers francs ? Disons qu’il a littéralement pris feu dans le money time en devenant un tout autre joueur avec 10 points consécutifs, les dix derniers du matchs, composés de steps back threes, de shoot off-balance et de toute la panoplie finalement du scoreur froid comme une lame et intraitable pour conduire son équipe à la terre promise. Joel Embiid (23 points et 10 rebonds) finira (pas vraiment du coup) le travail en ratant le shoot égalisateur dans les ultimes secondes de la rencontre, victoire des Hawks, victoire… méritée !

Six joueurs des Hawks sur les huit utilisés ce soir par Nate McMillan terminent à plus de 10 points, et ce sans deux pièces maîtresses de leur dispositif. La qualité de ce roster est indéniable mais quand il faut enchaîner c’est souvent là que les Aigles ont tendance à se perdre avec des défaites évitable cette saison. Pour la suite ? Atlanta devra montrer une force caractère similaire voire encore supérieure pour le calendrier qui les attend avec les Knicks le soire de Noël, les Bulls par deux fois et les Cavaliers.