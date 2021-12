Myles Turner inarrêtable face aux Rockets : 32 points, 10 rebonds et 2 contres, parfait pour… faire remonter sa cote avant la trade deadline ?

Si à certains moments ce match a semblé à la portée des Rockets, Myles Turner aura finalement fortement profité du fait que Houston ne soit pas équipé pour l’empêcher de détruire leur raquette. Le leader NBA au classement des contres a cette fois-ci frappé en attaque avec un gros double-double et une victoire des Pacers (118-106) à domicile.

C’était une soirée où les Pacers avaient besoin de quelqu’un pour prendre les commandes en l’absence de Domantas Sabonis et Malcolm Brogdon, et les Pacers ont finalement trouvé deux réponses à l’équation. Caris LeVert et Myles Turner se sont ainsi tous les deux fait plaisir face à une défense fébrile des Rockets, les deux enregistrant chacun un solide double-double et une multitude de buckets permettant à Indiana de maintenir les Rockets à bonne distance dans le quatrième quart, malgré une grosse poussée des Fusées. En plus d’avoir enregistré son huitième DD de la saison, Myles Turner (32 points à 14/18, 10 rebonds et 2 contres) a défensivement fait énormément de bien, car entre Christian Wood, Eric Gordon et un Jalen Green de retour et tranchant, les Rockets se sont pourtant crées les opportunités pour scorer. La performance défensive monstrueuse du meilleur contreur de la Ligue a d’ailleurs connu son pic du jour à un moment clé, le big man réussissant deux contres consécutifs et même une interception au milieu du dernier quart. Cette succession d’interventions permet aux Pacers d’enregistrer leur première victoire cette saison en étant mené au score dans le troisième quart, ça c’est de la stat, et la bataille intérieure aura en tout cas été une clé dans ce match, la domination du pivot des Pacers permettant à Indiana de dominer les Texans de quasiment 20 rebonds au total.

Myles Turner second 30-point game of the season: 32 PTS

10 REB

2 BLK

14-18 FG He had 2 30-point games in his career before this season. pic.twitter.com/Z4HiLpIRde — StatMuse (@statmuse) December 24, 2021

Caris LeVert a pour sa part ajouté 24 points, 8 rebonds et 11 passes décisives, aidant les Pacers à créer une marge suffisante pour casser le moral des baby Rockets chaque fois que ces derniers se rapprochaient. Le rookie Chris Duarte s’est également illustré cette nuit en fournissant à son équipe un solide coup de pouce au scoring, terminant avec 18 points lors de ce choc face à un camarade de sa classe de draft qui faisait son retour… Jalen Green. Après avoir raté près d’un mois suite à une blessure aux ischio-jambiers, la pépite de Houston à été auteur d’une belle performance derrière l’arc avec 20 points à 6/9 du parking tout en ayant montré de belles dispositions et même quelques efforts défensifs malgré cette propension à foncer tête baissée. Eric Gordon a également connu une bonne soirée au tir et Alperen Sengun continue à nous procurer des sensations bizarres, mais ce soir c’était bien la fête au village grâce à un homme, Myles Turner, qui – on le rappelle – reste sur le marché en vue de la prochaine trade deadline.

L’objectif de ce soir était d’enfoncer le clou aussi souvent que possible et Indiana a plutôt bien réussi son coup. Pour un joueur à qui sa franchise n’est pas spécialement attachée, Myles Turner a répondu présent en l’absence des premières options au scoring, profitant de la faiblesse de Houston dans le secteur intérieur pour leur faire payer chaque brèche que leur small ball à ouvert. Au bon endroit, au bon moment.