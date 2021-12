Top 10 du jour : la planche block Kentavious Caldwell-Pope, bienvenue chez les fous

Un bon sept matchs au programme de la nuit et c’est donc un Top 10 bien fourni qui nous accompagne au petit matin. On vous sort les images avec nos commentaires persos pour animer un peu le tout. Let’s go !

Même si elle n’est pas très spectaculaire, c’est plutôt étonnant de retrouver la claquette windmill de Daniel Gafford en dixième position. M’enfin, c’est pas tous les jours.

Pareil ! Alex Len écrase Jarrett Allen à la… neuvième place de ce Top 10 ? C’est plutôt lunaire, en espérant que la suite ne soit pas bien surcotée.

C’est bien ce que l’on pensait : un vieux buzzer à 45° de Tyler Herro qui passe devant le poster d’Alex Len, on connait un vidéaste qui était pressé de se coucher tout à l’heure.

Le Max Strus drive et dépose un marteau sur… personne, mais c’est bien cool.

Ok, Donovan Mitchell récupère un lob façon Vince Carter et passe son moulin.

Jarrett Allen chatouille les maillots retirés de la Quicken Loans Arena.

Allons enfants de la Patrie, le jour de gloire est arrivé ! Contre nous de la tyrannie…

Bas de podium avec Xavier Tillman qui envoie Alperen Sengun sous sa terrasse.

Attirer les défenseurs puis caviardiser les copains, Nikola Jokic sait faire.

Énorme call the game de Reggie Jackson qui pose sa pêche à 2 secondes du terme, le Magic est au sol.

Mention honorable : KCP contré par la planche, c’est juste magnifique et impossible à ne pas glisser pour votre réveil.

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui mais on se retrouve dès demain pour un nouveau Top 10 à analyser en famille. Nous ? On va s’étirer tranquillement et passer à la suite car il y a du lourd qui arrive. À très vite !