Nikola Jokic a tabassé les Spurs : 35 points, 17 rebonds et 8 passes à 15/24 au tir, ce Joker-là mérite le Box Office

Battus par ces même Spurs il y a deux jours, Nikola Jokic et les Nuggets avaient un goût de revanche dans la bouche au moment de débarquer à l’AT&T Center de San Antonio. Mission accomplie avec une victoire très sérieuse et un match XXL du MVP en titre.

Malgré un triple-double ce jeudi, Nikola Jokic n’avait rien pu faire contre le collectif de Gregg Popovich. Cette nuit, la star serbe savait qu’elle devait faire encore mieux pour arracher la victoire et ne pas repartir du Texas les mains vides. Pour y arriver, le Joker a rapidement pris les choses en main, faisant tomber la foudre sur San Antonio d’entrée de jeu. Dans le sillage de son leader, c’est tout le collectif qui prend chaud (et surtout le duo Hyland-Howard) et les bombes du parking s’enchaînent (20/43 de loin). Le second quart-temps est une démonstration de force des hommes des Rocheuses et les Spurs ne peuvent que constater les dégâts. Il y a une classe d’écart et Niko ne compte pas s’arrêter là. Alors que le match commence lentement mais sûrement à devenir un blowout, le Joker accélère encore un coup. Il inscrit 18 points rien que sur le troisième quart-temps (autant que toute l’équipe adverse réunie) et l’écart monte jusqu’à 32 points ! Avec encore 29 pions d’avance au moment d’attaquer le dernier acte, on s’attend à un gros garbage time mais les remplaçants de SA réussissent à remettre un peu de piment dans le match grâce à un beau run. Suffisant pour forcer Mike Malone à remettre sa star sur le parquet mais pas pour inverser la tendance. Jokic finira son récital avec 35 points, 17 rebonds, 8 passes, 2 contres, 1 interception et un très propre 15/24 au tir (4/6 de loin). Selon StatMuse, il fait partie des deux joueurs qui ont réussi un 35/15/5 en moins de 35 minutes sur les deux dernières saisons. L’autre c’est Giannis. Autant dire qu’on est une catégorie très spéciale : celle des MVP.

On l’oublie souvent à cause du bilan de Denver ou des papiers réguliers sur les blessures de l’effectif mais Nikola Jokic nous sort encore une saison masterclass à tous les niveaux. Ses chiffres ne sont pas moins bons que ceux de l’an dernier et il vient de nous claquer une semaine titanesque. Le Joker sur les 5 derniers matchs ? 29 points, 12,8 rebonds, 9,8 passes de moyenne ! Pardon ? Autant dire que s’il ne gagne pas le titre de joueur de la semaine, on risque de parler mandarin. Si les Nuggets réussissent à grimper un peu au classement, il faudra peut-être songer à envisager un scénario de back-to-back pour le MVP en titre. Lui, en tout cas, met les ingrédients pour y parvenir.

