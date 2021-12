NBA Top 10 du jour : Juan Toscano-Anderson a détruit JaVale McGee, pas de pitié même pour un ancien Warrior

Comme chaque matin, la NBA nous prépare un petit Top 10 des plus belles actions de la nuit ! Pour l’occasion, on se met en mode commentateurs et on vous raconte tout ça avec la sauce TrashTalk. Let’s go !

On commence avec Domantas Sabonis qui intercepte le ballon avant d’aller dunker tranquille. C’est l’occasion unique de voir Udonis Haslem taper un sprint. Spoiler, il n’a pas réussi à rattraper Domas.

On n’arrête plus les Rockets ! Même Garrison Mathews se met à faire le show.

Gabe Vincent continue à monter en puissance avec le Heat. Maintenant il plante des shoots au buzzer. Demain, il sera franchise player.

Interception et dunk derrière, c’est ce que Gary Payton II a pris l’habitude de faire. Papa peut être fier.

On le savait déjà, mais Anthony Edwards est un grand malade.

John Collins + Sixers = poster.

Donovan Mitchell a été grandiose face aux Celtics, au sol comme dans les airs.

Eric Gordon a offert aux Rockets leur cinquième victoire de suite. Vont-ils aller jusqu’au titre ?

Marcus Smart était énervé, et c’est notre Rudy Gobert national qui en a payé le prix fort.

Juan Toscano-Anderson a juste détruit JaVale McGee. Violent !

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui mais on se retrouve dès demain avec un nouveau Top 10 et de nouvelles actions à mater en famille. À très vite ? À très vite !