Les Warriors mettent fin à la belle série des Suns : 118-96, Golden State reprend son trône à l’Ouest

Warriors-Suns, c’était la grosse affiche de la nuit et le match que tout le monde attendait. Chris Paul et les siens allaient-ils poursuivre leur belle série victorieuse ? La réponse juste en-dessous.

Pour les stats maison de la future Finale de Conférence Ouest, c’est juste ici.

Le leader à l’Ouest contre son dauphin, les deux meilleurs bilans de la Ligue sur ce début de saison, deux équipes qui font rêver des deux côtés du terrain (Top 3 defensive rating, Top 8 en attaque). Si vous n’êtes pas hypés par ce match, alors on ne peut vraiment plus rien pour vous. Après une première manche qui avait tenu toutes ses promesses, l’heure était à la revanche du côté de San Francisco. Steph Curry allait-il se reprendre face à Mikal Bridges ? Les Suns pourraient-ils aller chercher une dix-neuvième victoire de rang malgré l’absence de Devin Booker ? Beaucoup d’interrogations mais on avait surtout hâte de voir du jeu et un duel qui s’annonçait passionnant pour la première place de la Conférence Ouest.

Le match ? Il était à la hauteur des attentes, même si l’absence de Booker aura quand même bien compliqué la tâche des hommes de Monty Williams. Si les role players des Suns avaient illuminé la première rencontre, c’est cette fois Golden State qui a impressionné grâce à son banc. Portée par la paire Toscano-Anderson / Payton II, la second unit des Dubs va jouer un rôle crucial dans cette victoire, prenant largement le dessus sur sa rivale du soir. Pour accompagner les soldats du banc, un Draymond Green monstrueux qui a fait oublier son match moyen de mardi alors que Steph Curry a retrouvé des couleurs au tir. Côté Phoenix, Deandre Ayton a encore pesé sur la raquette des Warriors mais il a été bien mieux pris qu’au premier match, notamment grâce à l’aide de Green. Sans l’apport au scoring de Booker et avec des tauliers qui ont moins répondu présent, la mission s’annonçait presque impossible pour Monty Williams. La série prend donc fin et ça ne met que plus de piment sur le début de cette rivalité qui pourrait nous tenir en haleine toute la saison. En parlant de série, les Warriors ont également connu leur moment de gloire puisque, selon Matt Williams d’ESPN, ils viennent de remporter leur onzième match de suite à la maison avec plus de 13 points d’écart. Ils égalent ainsi un record NBA qui appartenait aux… Warriors 2014-15. Avec un match contre les Spurs demain, ils pourraient donc écrire une nouvelle page de l’histoire de la Ligue. Quand une série prend fin, une autre sort de l’ombre.

Les Warriors ont mis fin aux dix-huit victoires de rang des Suns et ils en profitent pour récupérer les commandes de la Conférence Ouest. La rivalité Golden State – Phoenix ne fait que commencer et on a encore deux autres dingueries au menu, dont une le 25 décembre. Il va être joyeux ce Noel !

Source texte : ESPN