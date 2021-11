Le faux Black Friday : voici nos suggestions d’achat pour certains joueurs, fans et franchises de NBA

Aujourd’hui c’est le Black Friday, dernier jour lors duquel vous pourrez vous régaler en allant cop un peu tout et n’importe quoi car c’est moins cher qu’hier mais plus cher que la semaine prochaine mais ça, vous ne le savez pas encore ? Nous, on n’a pas de sous alors on a plutôt voulu imaginer à quoi pourrait ressembler le Black Friday… version NBA, sans blague. Propositions garanties 100% posage de cerveaux, mais, spoiler, certaines ne sont peut-être pas loin de la vérité.

Brooklyn Nets

– Un globe terrestre pour Kyrie Irving, parce que si les Nets arrivent à prouver à leur meneur de jeu qu’il a tort sur deux ou trois trucs, peut-être bien qu’ils arriveront à lui faire jouer quelques matchs cette saison.

– Des pompes à la bonne pointure pour KD, parce que c’est quand même très très con de se priver d’une bague juste parce qu’un mec a mordu une ligne.

Milwaukee Bucks

Une armoire à trophées pour Giannis Antetokounmpo, parce que dans dix ans ce sera compliqué de ranger quatre trophées de MVP, trois DPOY et trois MVP des Finales dans une table de chevet.

Miami Heat

Un ring de boxe pour organiser des combats clandestins, ring sur lequel les frères Jokic pourront faire des clés de bras à Jimmy Butler et des étranglements à Markieff Morris.

Philadelphia Sixers

Une palette de Tranxene pour Ben Simmons, qui semble éprouver beaucoup de difficultés à assumer qu’il est un employé des Sixers et beaucoup de difficultés tout court à vivre sa vie sereinement depuis quelques mois. Attention toutefois, l’usage de fausses ordonnances est puni par la loi.

Atlanta Hawks

Tout le kit spécial d’implants capillaires pour Trae Young, parce qu’à ce rythme son crâne ressemblera à celui de Chaozu dans Dragon Ball Z.

Chicago Bulls

Un socle pour faire une statue à Alex Caruso. Pour le reste ? Il faudra trouver un artiste suffisamment talentueux pour couler le GOAT dans le marbre, sans oublier, évidemment, de dégager le dénommé MJ qui trône actuellement devant le United Center. Parce qu’il faut vivre avec son temps.

New York Knicks

Un stock de cagettes pour stocker les carottes posées par Kemba Walker en TTFL. Quelques promesses en début de saison puis le mec s’est de nouveau mué en un espèce de Trey Burke surcoté, heureusement que les carottes rendent la peau douce.

Boston Celtics

Un exemplaire de Voulez-vous vraiment apprendre à parler allemand ? Histoire d’être bien sûr du projet.

Charlotte Hornets

Quelques sachets de verveine pour Eric Collins, mais si, vous savez, ce commentateur entraînant mais qui vous a obligé à consulter six fois votre ORL en deux ans. Toujours autant de passion mais un peu moins de décibel, merci.

Toronto Raptors

Une villa pour Scottie Barnes. Non, deux villas, ou trois. Ou même dix villas tiens. Celui-là il va falloir se le garder sous le coude quelques années, quitte à faire quelques concessions.

Indiana Pacers

Une débroussailleuse pour accéder à la salle par derrière, des bottes, un bob, un tracteur, du fromage de chèvre, des cages pour les lapins et du fil barbelé pour délimiter des enclos. Voilà, on a fait le tour.

Washington Wizards

Des fringues chaudes pour les fans, parce qu’après ce bon début de saison l’hiver risque d’être assez froid dans la Capitale. Et si ça ne vous va pas dîtes-vous que c’est pas nous qui le disons, c’est un mec qui s’appelle Simon. Pour les réclamations vous connaissez l’adresse.

Le début de saison des Wizards, on peut y croire ? La logique de @levraiscw est implacable 😭😭😭 pic.twitter.com/SbhmP7J366 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 26, 2021

Cleveland Cavaliers

Le DVD ou le Blue-Ray d’Intouchable, pour apprendre à bien se comporter avec un coéquipier blessé.

Orlando Magic

Des puzzles de 60 pièces, des Dinosaurus et des Figolu, des billes, des baskets pointure 31, des agendas scolaires, le DVD de la Pat Patrouille et des posters de meufs légèrement vêtues. Bref, l’attirail habituel pour un gamin de 16 ans, puisque c’est l’âge moyen des joueurs de l’équipe de Jamahl Mosley.

Detroit Pistons

– Une formation de coaching pour Dwane Casey. Parce que quand t’utilises le plus gros talent générationnel du Michigan depuis 30 piges comme un vulgaire Darius Bazley, autant apprendre un peu ton métier.

– Oh et puis, merde, carrément un billet d’avion pour Dwane, un aller simple évidemment, où il veut mais loin de Detroit.

Phoenix Suns

Le manuel anti Giannis Antetokounmpo, même si personne n’a encore réussi à l’écrire.

Utah Jazz

Une collection de masques chirurgicaux adultes. Parce que souvenez-vous, en mars… non, rien, bref.

Golden State Warriors

Un poulailler, pour pouvoir y mettre… Jordan Poole quand Klay Thompson reviendra pour jouer 36 minutes par match.

Memphis Grizzlies

Le parfait lot de pots de miel. Parce que les Ours, le miel, bref sur celui-là le manque d’inspiration est flagrant.

Los Angeles Lakers

Une bétonnière pour Russell Westbrook, histoire de lier l’utile au désagréable. Quitte à faire du ciment toute la saison, autant s’en servir pour construire quelque chose de concret

Dallas Mavericks

Un régime pour Luka Doncic, juste un post-it qui lui ferait comprendre qu’on ne mange pas du Brie avec des Chipster au petit-déjeuner.

Los Angeles Clippers

Le livre La gestion de projets pour les Nuls, parce qu’une Finale de Conférence en cinquante ans c’est un peu léger

Denver Nuggets

Une trousse de secours pour réagir au plus vite à la prochaine jambé en Z.

Un Docteur Maboule pour apprendre à gérer soi-même

Portland TrailBlazers

Un piège à loup pour Neil Olshey, et on va pas rentrer dans les détails.

Minnesota Timberwolves

Un exemplaire du Lièvre et la Tortue, car rien ne sert de courir il faut partir à point. On leur dit tous les ans mais ils n’ont toujours pas compris.

Sacramento Kings

Une ardoise pour apprendre à Alvin Gentry à faire jouer ses loulous. Effaçable en plus, ça servira quand Buddy Hiels écrira ISO BUDDY en gros quand il aura le dos tourné

New Orleans Pelicans

Une ceinture minceur « pour perdre du ventre rapidement », et on ne va pas vous faire un dessin : ce n’est pas pour Brandon Ingram.

San Antonio Spurs

Un monte-escalier Stannah pour Gregg Popovich, pour lui permettre de rejoindre son bureau sans risquer de se faire le col du fémur.

Oklahoma City Thunder

Des raquettes de ping pong, un filet rétractable et une sacoche de rangement. Parce qu’il faudra bien faire quelque chose de toutes ces balles au moment de la lottery

Houston Rockets

NBA 2K22, histoire de gagner plus de dix matchs cette saison

