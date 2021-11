Black Friday : -50% sur le NBA League Pass, pour celles et ceux qui veulent se mettre bien toute la saison

Journée de folies sur la planète consommation, et donc journée bons plans pour celles et ceux qui aimeraient se faire plaisir avec réduction. Côté fans de NBA, il y a de quoi se gaver avec une promo Black Friday dédiée au NBA League Pass : -50% jusqu’à lundi soir, profitez-en ci-dessous si ça vous chauffe.

Vous connaissez le NBA League Pass.

Ou alors, vous ne connaissez pas, et on vous l’a présenté en détail dans cet article.

Plateforme officielle de diffusion des matchs NBA, vous pouvez y retrouver toutes les rencontres en direct tous les soirs, ainsi que les replays, les matchs d’archive, et tout un tas d’option qui font de cet outil une base pour n’importe quel geek assoiffé de NBA comme nous. Il y a quelques jours, on vous avait présenté une promo -20% exclusive à TrashTalk, en régalant la commu. Et bien le Black Friday a décidé de faire encore mieux en claquant un -50% sur les packages NBA League Pass…!

Ainsi, jusqu’à ce mardi 30 novembre au petit matin, vous aurez la possibilité de profiter de cette promo si cela vous chante.

Les détails à avoir en tête pour profiter pleinement de la promo -50% Black Friday sur le NBA League Pass :

Valable uniquement pour les forfaits annuels League Pass.

Le code promotionnel BASKET50 doit être saisi lors du paiement.

L’offre expire le 30 novembre 2021 à 05h59.

Qu’est-ce qu’on peut vous dire d’autre, si ce n’est qu’on devrait se régaler dans les prochaines semaines avec toujours plus de matchs, de highlights, de rendez-vous à 1h du matin avec le café pour profiter des 30 équipes et 450 joueurs ?

Vous avez la promo, nous on retourne au charbon et on souhaite un bon Black Friday à tous les membres de la commu !