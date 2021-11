Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : pas de basket ce jeudi, pensez à faire des provisions

Aujourd’hui c’est lundi, et comme chaque lundi sur TrashTalk, retrouvez le programme complet de la semaine à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports. On en connait encore certains qui vont squatter le canapé pendant sept jours.

A peine de temps de cligner les yeux que l’on a déjà quasiment atteint le premier quart de la saison. Oui, oui, déjà. Les conclusions hâtives ont laissé place à des premières tendances et pour l’instant ce sont les Bulls qui surprennent tout le monde à l’Est pendant que les Warriors ont relancé leur dynastie de l’autre côté du pays. Et cela tombe bien, on verra ces deux équipes en action cette semaine sur les antennes de beIN Sports. Cela commence dès ce soir avec la réception des Pacers à Chicago, puis on suivra les Dubs contre Philadelphie dans la nuit de mercredi à jeudi. Autant en profiter car il n’y aura exceptionnellement pas de match le jour suivant, la NBA octroyant 24h de repos à ses joueurs pour passer Thanksgiving en famille. En fin de semaine, c’est notamment le derby entre les Clippers et Golden State qui nous intéressera. Une affiche aussi belle prévue à 21h30 un dimanche soir, ça ne se manque sous absolument aucun prétexte.

Dans la nuit du lundi 22 novembre

Chicago Bulls – Indiana Pacers à 2h (beIN 4)

San Antonio Spurs – Phoenix Suns à 2h30 (beIN 1)

Dans la nuit du mardi 23 novembre

Detroit Pistons – Miami Heat à 1h (beIN 4)

New York Knicks – Los Angeles Lakers à 1h30 (beIN 1)

Dans la nuit du mercredi 24 novembre

Indiana Pacers – Los Angeles Lakers à 1h (beIN 4)

Golden State Warriors – Philadelphie Sixers à 4h (beIN 1)

Sacramento Kings – Portland Trail Blazers à 4h (beIN 4)

Dans la nuit du jeudi 25 novembre

Pas de match (Thanksgiving)

Dans la nuit du vendredi 26 novembre

Los Angeles Clippers – Detroit Pistons à 21h30 (beIN 1)

Memphis Grizzlies – Atlanta Hawks à 2h (beIN 4)

Los Angeles Lakers – Sacramento Kings à 4h30 (beIN 5)

Dans la nuit du samedi 27 novembre

Philadelphie Sixers – Minnesota Timberwolves à 0h (beIN 1)

Atlanta Hawks – New York Knicks à 1h30 (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 28 novembre

Los Angeles Clippers – Golden State Warriors à 21h30 (beIN 1)

Indiana Pacers – Milwaukee Bucks à 23h (beIN 4)