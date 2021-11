NBA Top 10 du jour : Alex Caruso qui envoie Zach LaVine au alley-oop, tiens ça faisait longtemps

Une nuit de plus dans les valises et donc un NBA Top 10 de plus, avec cette nuit pas mal de nouveautés au programme. Nan on déconne, Steph Curry est un dingo, Trae Young et John Collins s’entendent bien, Chris Paul sait dribbler et les Bulls font le show, super original.

Il serait judicieux de commencer ce NBA Top 10 en vous rappelant à quel point Facundo Campazzo est un génie

Derrick White qui défend sur Anthony Davis, c’est surtout Anthony Davis qui a du se retenir de rire avant d’aller scorer ses deux points

Ah tiens, Alex Caruso qui envoie Zach LaVine au alley-oop, ça faisait au moins cinq minutes

Zach LaVine qui sait aussi régaler les copains, ‘est-ce pas Javonte Green

Clint Capela adore les caviars de Trae Young, mais il aime aussi ceux de Lou Williams

Si Nikola Jokic se transforme en Klay Thompson, est-ce qu’on arrête tout de suite la saison ou on arrête encore un peu ?

C’est quand la dernière fois que Stephen Curry n’a pas lâché au moins une dinguerie dans un match ?

Trae Young et John Collins, une amitié sans pitié pour les cercles

Usman Garuba n’a joué que cinq minutes mais il a eu le temps de se prendre un petit pont en mode joga bonito

On disait quoi sur Stephen Curry déjà ?

Encore du bien lourd cette nuit, et on ne parle pas des dernières images de Zion Williamson au salon de la Gastronomie de Bourg-en-Bresse. La suite ? Demain, même endroit même heure. Cheers !