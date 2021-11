Dave Joerger atteint d’un cancer : l’assistant de Doc Rivers met de côté le velleda pour gagner le plus grand de ses combats

Ancien coach des Grizzlies et des Kings et aujourd’hui assistant de Doc Rivers aux Sixers, Dave Joerger va devoir se retirer de l’équipe de Philadelphie pendant plusieurs semaines. Joerger doit effectivement suivre une chimiothérapie pour combattre un cancer récemment diagnostiqué.

Ce n’est évidemment pas le genre de nouvelle qu’on aime vous partager, mais Dave Joerger a indiqué qu’il possédait de bonnes chances de guérison. Et c’est ce qu’on a envie de retenir. Alors qu’Adrian Wojnarowski d’ESPN avait informé la planète NBA ce week-end par rapport à l’état de santé de Dave, l’insider s’est entretenu avec l’actuel assistant des Sixers dans son Woj Pod. « Nous avons réussi à la détecter tôt. Je suis très chanceux. J’ai plus de 90% de chances de guérir, mais c’est très effrayant » a notamment déclaré Joerger, qui doit aujourd’hui combattre un cancer de stade 1, situé au niveau de la tête et du cou. Pour cela, il va quitter l’équipe de Doc Rivers pendant plusieurs semaines, équipe qui est sur le point de partir en déplacement pour un road-trip de cinq rencontres à l’Ouest (les Sixers auront ensuite un deuxième road-trip à l’Est après deux matchs à domicile). Dave Joerger, qui a continué à coacher ces deux dernières semaines malgré son diagnostic, restera ainsi à Philadelphie pour bien pouvoir suivre ses traitements. Toujours selon ESPN, Joerger a informé l’ensemble des joueurs et du staff samedi après le match face aux Pacers.

On espère évidemment revoir Dave Joerger sur les bancs très vite, et surtout en bonne santé. Arrivé dans le monde de la NBA en 2007 chez les Grizzlies, en tant qu’assistant coach s’occupant de la défense, Joerger avait pris les commandes de l’équipe de Memphis version Grit & Grind en 2013, succédant ainsi à Lionel Hollins. Dave est ensuite passé par Sacramento, où il a réussi l’exploit de rendre les Kings à nouveau respectables, ce qui n’a pas empêché Vlade Divac de le virer en avril 2019 pour prendre Luke Walton. Ne nous demandez pas pourquoi, dites-vous juste que c’est les Kings, point barre. C’est ainsi qu’il a fini par se retrouver à Philadelphie, l’ancien coach de Memphis rejoignant les Sixers en novembre 2020 pour aider Doc Rivers.

« Dave n’est pas seulement l’un des coachs les plus talentueux et respectés dans la NBA, mais il est aussi un grand ami, collègue, mari et père. L’enthousiasme, l’optimisme et le cran qui lui ont permis de devenir un coach à succès l’aideront aussi dans ce combat contre le cancer. » – Doc Rivers

Nouvelle forcément flippante pour Dave Joerger, mais on préfère retenir le chiffre de 90% concernant ses chances de guérison. Courage Dave, et reviens-nous vite !

Source texte : ESPN