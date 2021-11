Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : Nets – Warriors ce mardi, qui de KD ou Steph va le plus chauffer pour leurs retrouvailles ?

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Les Wizards sont toujours premiers de la Conférence Est ce matin et ça tombe mal car ils ne passeront pas à la télé cette semaine. Heureusement, on va quand même pouvoir se rattraper avec un joli duel entre les dauphins de Washington et les patrons de la Conférence Ouest qui viennent de lâcher une première défaite depuis belle lurette contre les Hornets. Quand on a dit ça on n’a pas encore évoqué le fait que Kevin Durant et Stephen Curry allaient de nouveau se retrouver face-à-face pour notre plus grand plaisir. Ah, on vous a dit qu’ils étaient les deux meilleurs marqueurs de la saison jusqu’à présent ? On peut même dire sans trop se mouiller qu’ils pourraient le rester jusqu’à la fin de la saison. Alors sortez le pop-corn et profitez du spectacle offensif au Barclays Center ce mardi. Pour les autres nuit, le Bucks – Lakers du mercredi n’est pas aussi attendu que celui de l’année dernière mais gageons quand même que ce match vaudra le détour. Tout comme le Nuggets – Bulls de vendredi et le Clippers – Mavericks. Depuis que cette série va en 7 matchs chaque année, on ne manque plus un de leur affrontements et ce n’est pas dimanche qu’on va rompre cette série.

Dans la nuit du lundi 15 novembre

New York Knicks – Indiana Pacers à 1h30 (beIN 4)

Dallas Mavericks – Denver Nuggets à 2h (beIN 1)

Dans la nuit du mardi 16 novembre

Brooklyn Nets – Golden State Warriors à 1h30 (beIN 1)

Dans la nuit du mercredi 17 novembre

Milwaukee Bucks – Los Angeles Lakers à 1h30 (beIN 1)

Atlanta Hawks – Boston Celtics à 1h30 (beIN 4)

Dans la nuit du jeudi 18 novembre

Memphis Grizzlies – Los Angeles Clippers à 2h (beIN 4)

Denver Nuggets – Philadelphia Sixers à 3h (beIN 1)

Dans la nuit du vendredi 19 novembre

Denver Nuggets – Chicago Bulls à 3h (beIN 4)

Phoenix Suns – Dallas Mavericks à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du samedi 20 novembre

New York Knicks – Houston Rockets à 23h (beIN 1)

Atlanta Hawks – Charlotte Hornets à 1h30 (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 21 novembre

Los Angeles Clippers – Dallas Mavericks à 21h30 (beIN 1)

Golden State Warriors – Toronto Raptors à 2h30 (beIN 4)