Le pari spécial NBA Sunday : 320€ à gagner en misant sur le scoring du duo Anthony Davis – Russell Westbrook

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. Car la NBA est officiellement de retour. En ce dimanche 14 novembre, c’est un très gros programme que nous offre la NBA avec sept matchs au menu dont un à une heure agréablement européenne. Cela offre de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

21h30 : Lakers (1,72) – Spurs (2,35)

00h00 : Hawks (1,81) – Bucks (2,15)

01h00 : Hornets (2,85) – Warriors (1,50)

01h00 : Rockets (4,60) – Suns (1,24)

01h00 : Thunder (4,90) – Nets (1,22)

02h00 : Nuggets (1,43) – Blazers (3,15)

03h00 : Clippers (1,61) – Bulls (2,55)

Le pari qu’on sent bien

Anthony Davis ET Russell Westbrook marquent minimum 20 points CHACUN (2,15) : les Lakers viennent de perdre assez lamentablement contre les Wolves. Ils auront donc à cœur de se reprendre pour tenter de redonner des couleurs à ce début de saison pour le moins compliqué. LeBron James toujours out, Davis et Westbrook auront à leur charge une grande partie de l’animation (et de la finition) offensive. Notons au passage que même dans l’inquiétante défaite contre Minnesota, les deux lieutenants du King ont atteint la barre des 20 points. Tout à l’heure, Westbrook et Davis auront les ballons. Ils vont prendre des tirs, provoquer des fautes et ils ont largement les capacités pour scorer et passer les 20 unités face aux Spurs même si ces derniers sont très vaillants !

Le combiné à tenter

Les Warriors gagnent chez les Hornets et les Nuggets gagnent contre les Blazers (2,15) : les Hornets vont mieux (deux victoires de suite) mais les Warriors sont les grands favoris de ce match sur les terres où Steph Curry a grandi. La cote est à 1,50. Les Nuggets sont eux aussi très favoris de leur affrontement face à des Blazers qui seront privés de Damian Lillard. La cote est à 1,43. Deux favoris, un combiné classique.

Une petite folie pour finir ?

James Harden marque 30 points minimum ET les Nets gagnent à OKC (4,30) : le Barbu commence à chauffer sérieusement, demandez aux Pelicans. La défense extérieure du Thunder (Dort, Gilgeous-Alexander) a des arguments mais pourquoi ne pas imaginer James Harden se lancer dans une grosse série de performances dont il a le secret ?

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

