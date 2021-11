Programme NBA : les Lakers en prime time, encore mieux que Mr. Bean et Benny Hill réunis

On enchaîne ! 27ème nuit de la saison déjà, ouais on a compté, et un programme qui débutera à l’heure de la tisane, autant vous dire que ce soir il faudra switcher avec une grosse tasse de café.

_____

# LE PROGRAMME DU DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021

21h30 : Lakers – Spurs (sur BeIN Sports 1)

Lakers – Spurs 0h : Hawks – Bucks

Hawks – Bucks 1h : Hornets – Warriors (sur BeIN Sports 4)

Hornets – Warriors 1h : Rockets – Suns

Rockets – Suns 1h : Thunder – Nets

Thunder – Nets 2h : Nuggets – Blazers

Nuggets – Blazers 3h30 : Clippers – Bulls

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

1h : Hornets – Warriors (sur beIN 1) : pourquoi ? Déjà parce que Stephen Curry, vous savez, le mec qui shoote là. Parce que les Warriors sont la meilleure équipe de la Ligue depuis le début de la saison, et parce que Gary Payton II, aussi. Cette nuit les Dubs seront favoris, mais ce qui nous intéresse c’est surtout qu’ils feront face à une équipe joueuse, une équipe qui s’est remis à perdre mais dont les matchs sont bien souvent des plus spectaculaires et plein de suspense. Une affiche qui sera également l’occasion d’apprécier un potentiel spectacle de level Harlem Globe Trotters, avec d’un côté le trio Curry / Wiggins / GPII qui n’en finit plus de décrocher les étoiles et de l’autre le duo LaMelo Ball / Miles Bridges que l’on pourrait bien retrouver au prochain Slam Dunk Contest. Bref un match qui devrait terminer sur le score exact de 131-118 en faveur de GS, vous pouvez fav.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Le nouveau show grandeur nature des Lakers en antenne nationale et à heure française

Le revenge game des dernières Finales de la Conférence Est entre deux équipes qui ne sont même pas playoffables en ce début de saison

Sept victoires de suite pour les Suns, dix défaites de suite pour les Rockets, oh bah vivement ce Rockets – Suns tiens

Kevin Durant de retour à la Chesapeake Arena, parce que la salle du Thunder n’a pas changé de nom

Les Nuggets qui tenteront de poursuivre leur série de quatre victoires face aux Blazers privés de Damian Lillard

La franchise la plus chaude de la Ligue en back-to-back face aux Bulls, peut-être bien le plus gros match de la nuit, parfait comme dessert

_____

Rendez-vous donc dès 21h30 pour un nouvel épisode de la comédie la plus burlesque de ce début de saison. Lakers vs Spurs, barres de rire garanties ?