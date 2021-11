Devin Booker monstrueux face aux Hawks : 38 pions à 14/21 au tir et un money time de feu, on appelle ça un samedi réussi

Devin Booker nous a habitué à tellement de belles choses ces derniers mois qu’il est aujourd’hui entré dans cette catégorie pailletée mais dangereuse des mecs dont on attend des merveilles chaque soir. Depuis le début de saison ? Le Dev tenait son rang mais il manquait quelque chose. Pas un match au dessus des 50% au tir, des Suns qui avancent mais avec un peu de flemmardise, laissant les affaires offcourt prendre le pas sur l’actualité de la franchise. Bonne nouvelle ce matin, car aujourd’hui on parlera plus de Devin Booker que de Robert Sarver.

Les stats maison de la presque finale NBA 2020/21 c’est juste ici

Il y a trois ans, quasiment personne n’aurait passé son samedi soir devant un Suns – Hawks, à part peut-être un dépressif tout heureux de se dire qu’il y a pire dans la vie que sa propre situation. En novembre 2021, l’affiche oppose au final deux franchises pas loin de s’être croisées en Finales NBA quelques mois auparavant, et donc deux franchises parmi les plus solides de la Ligue. Des deux côtés du terrain, sur le banc, athlétiquement et intelligemment parlant, Phoenix et Atlanta surfent sur le 3.0 et les deux franchise players en place, Trae Young et Devin Booker, n’y sont évidemment pas étrangers. Deux joueurs qui, paradoxalement, ont eu du mal à entrer dans leur saison, mais qui semblent aujourd’hui retrouver le rythme tranquillement. Dans le duel de la nuit entre les deux All-Stars ? C’est donc Devin Booker qui a eu le dernier mot, faisant passer la très belle perf d’Ice Trae (31 points et 13 passes) au second plan grâce à une énorme soirée perso, ponctuée s’il en est par une victoire qui fait beaucoup de bien. Trae Young mais aussi un John Collins encore une fois parfait et un Clint Capela qui profita parfois de l’absence de Deandre Ayton pour briller, mais donc ce petit génie de Devin Booker en face, qui avait décidé de faire de De’Andre Hunter son goûter d’anniversaire à retardement, une semaine après son quart de siècle fêté.

Pauvre Dede d’ailleurs qui, après s’être « offert » les foudres de Kevin Durant avant-hier, a donc pris de plein fouet cette nuit le talent d’un autre genre de cannibale. Le Devin Booker incisif, offensif, investi d’une mission. Le Devin Booker trop en rythme pour lui laisser cinq centimètres pour dégainer, mais le Devin Booker trop puissant pour lui permettre d’attaquer le cercle. Souvenir de Playoffs poncés avec un mélange de rage et de sourires, et une fin de match qui sera finalement la cerise sur le gâteau, même si un Kaminsky solide cette nuit aura bien failli tout foutre en l’air avec un vieux marcher dans le money time. Heureusement pour les Suns le money time n’a plus de secret pour Booky, et deux énormes tirs du parking plus deux lancers sans trembler offriront finalement un cinquième succès en huit matchs à Phoenix, alors que les Hawks montrent de plus en plus d’envie mais se heurtent à une grosse adversité en ce début de mois et se retrouvent donc dans la nasse avec seulement quatre wins en dix matchs.

Landry Shamet et Frank the Tank en facteurs X, Chris Paul à la baguette mais donc, surtout, un Devin Booker à 38 points à 14/21, 6 rebonds, 4 passes et 2 steals, un Devin Booker qui toque à la porte des superstars qui ont enfin lancé leur saison. Les Suns en auront évidemment besoin, sans blague.