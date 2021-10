Le pari NBA du jour : 280€ à gagner en misant sur les Knicks qui réussissent leur rentrée face aux Celtics

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. Car la NBA est officiellement de retour. En ce mercredi 20 octobre, deuxième jour de la saison régulière 2021-22, c’est un très gros programme que nous offre la NBA avec pas moins de onze matchs au menu. Cela offre de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

01h00 : Pistons (2,85) – Bulls (1,52)

01h00 : Hornets (1,90) – Pacers (2,10)

01h30 : Raptors (1,77) – Wizards (2,30)

01h30 : Knicks (1,89) – Celtics (2,15)

02h00 : Wolves (1,45) – Rockets (3,15)

02h00 : Grizzlies (1,34) – Cavaliers (3,75)

02h00 : Pelicans (2,55) – Sixers (1,65)

02h30 : Spurs (1,45) – Magic (3,20)

03h00 : Jazz (1,11) – Thunder (8,15)

04h00 : Suns (1,45) – Nuggets (3,25)

04h00 : Blazers (1,45) – Kings (3,10)

Pour votre premier pari, jusqu’à 150€ de paris gratuits à recevoir !

Si vous ouvrez un compte chez ParionsSport en Ligne, que vous y déposez 150€ (bonus maximum) et que, par exemple, vous jouez ces 150€ sur notre pari principal, vous pourrez avoir 283,5€ sur votre compte, si ça passe bien évidemment. Et si ça ne passe pas, votre dépôt vous sera remboursé sous forme de paris gratuits qui vous seront crédités sur votre compte. Alors ? Qu’est-ce qu’on dit ?

Le pari qu’on sent bien

Les Knicks l’emportent à la maison face aux Celtics (1,89) : auteurs d’une saison surprise l’an passé, les Knicks veulent confirmer cette année et ils auront à cœur de commencer fort contre un rival de division, les Celtics. La solidité défensive de New York associée aux arrivées d’Evan Fournier et Kemba Walker peuvent permettre aux hommes de Tom Thibodeau de prendre le dessus sur une équipe de Boston perturbée par le protocole COVID au cours de sa préparation. Al Horford sera notamment absent côté Celtics (Nerlens Noel devrait lui rater le match côté Knicks), tandis que le All-Star Jaylen Brown – testé positif il y a une dizaine de jours – n’a fait son retour dans le groupe que mardi. Du coup, on ne serait pas surpris de voir Boston galérer un peu au démarrage, d’autant plus que l’équipe de Beantown est désormais entraînée par un coach rookie nommé Ime Udoka. Dans un Madison Square Garden qui sera à fond derrière les Knicks, on compte sur eux pour l’emporter.

Le combiné à tenter

Anthony Edwards marque au moins 20 points contre les Rockets et Joel Embiid monte jusqu’à 25 unités minimum contre les Pelicans (2,07) : petit combiné spécial scoring pour ce soir. D’un côté, on a le jeune Anthony Edwards, qui s’est imposé dès sa saison rookie comme un gros scoreur NBA (plus de 23 points de moyenne sur les deux derniers mois de la saison) et qui devrait logiquement franchir un cap supplémentaire cette année. Face à des Rockets en pleine reconstruction, l’attaque des Wolves va se régaler et on ne serait pas surpris de voir Edwards cartonner aux côtés de Karl-Anthony Towns et D’Angelo Russell. On lui demande 20 points, rien de plus. De l’autre côté, on mise sur Joel Embiid. Frustré par le comportement de son « coéquipier » Ben Simmons, Jojo voudra se lâcher sur les Pelicans, qui n’ont pas vraiment les moyens de l’arrêter. 25 points pour Embiid histoire de bien commencer la saison, franchement ça le fait. En combiné, on est sur une cote plutôt intéressante de 2,07. C’est pas gagné, mais ça peut passer.

Une petite folie pour finir ?

Les Nuggets l’emportent sur le parquet des Suns (3,25) : joli petit choc à l’Ouest et remake des dernières demi-finales de conf’ pour finir la soirée en beauté. On aime bien la cote car elle est vraiment élevée pour une équipe de Denver qui sera solide cette année malgré l’absence de Jamal Murray. Alors certes, c’est Phoenix en face, mais peut-être que l’échec récent des négociations concernant Deandre Ayton peut perturber les Suns dans ce premier match. En tout cas, avec le MVP Nikola Jokic et un Michael Porter Jr. paré au décollage, on se dit pourquoi pas.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

Pariez sur la NBA avec ParionsSport en Ligne