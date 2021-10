Programme NBA : 11 matchs à l’affiche et les débuts d’Evan Fournier sous les projos du Garden

Au lendemain d’un aimable rodage entre Lakers, Warriors, Bucks et Nets, la NBA remet le couvercle avec pas moins de… 22 équipes impliquées en ce mercredi soir. Rendez-vous à 1h du matin, en direct sur BeIN Sports et/ou le NBA League Pass, pour checker vos héros préférés et leurs amis dont vous ne connaissez peut-être même pas le nom (Nah’Shon Hyland, on te parle). Allez, programme NBA !

_____

# PROGRAMME NBA DU MERCREDI 20 OCTOBRE 2021

1h : Hornets – Pacers (sur BeIN Sports Max 4)

1h : Pistons – Bulls

1h30 : Knicks – Celtics

1h30 : Raptors – Wizards

2h : Grizzlies – Cavaliers

2h : Wolves – Rockets

2h : Pelicans – Sixers

2h30 : Spurs – Magic

3h : Jazz – Thunder

4h : Suns – Nuggets (sur BeIN Sports 1)

4h : Blazers – Kings (sur BeIN Sports Max 4)

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Beaucoup trop : cela risque d’être pareil chaque soir pendant la première semaine, impossible de ne sélectionner qu’une seule rencontre lorsque tant d’équipes jouent gros en ce début de saison. M’enfin, si l’on devait dégraisser le panel, il est vrai que ce Knicks – Celtics est presque inévitable. Le nouveau Kemba, Evan sous les projos du Garden, des C’s qui doivent relancer la machine après un dernier exercice décevant… les enjeux sont clairement légion. Le Jazz – Thunder programmé à 3h va également mettre en lumière quelques frenchies avec Rudy Gobert – maitre de sa peinture – et Théo Maledon, auteur d’une présaison décevante et qui devra se remuer pour ne pas se faire croquer trop de minutes par Josh Giddey. Enfin, le Suns – Nuggets oppose deux des meilleures écuries de la Conf’ Ouest. Du Chris Paul, du Devin Booker, du Nikola Jokic et du Michael Porter Jr., ce dernier étant l’un des jeunots attendus au tournant cette saison. Bref, vous savez vers où donner de la tête, envoyez donc la cafetière faire une sieste.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Un LaMelo Ball taillé sophomore va se pointer devant les Pacers de Domantas Sabonis, en bon souvenir du play-in

Les Bulls 2.0 8.0 se déplacent dans le Michigan pour s’échanger des roustes avec les Pistons de… Killian Hayes

8.0 se déplacent dans le Michigan pour s’échanger des roustes avec les Pistons de… Killian Hayes Oui, Cade Cunningham est toujours out, touché à la cheville

Après un an et demi à Tampa Bay, les Raptors retrouvent la Scotiabank Arena pour la réception des Wizards

Bel affrontement entre Grizzlies et Cavaliers, avec Evan Mobley et Jaren Jackson Jr. sous la surveillance de nos radars

Les déglingués de Houston filent dans le Minnesota pour tenter de défaire une meute, qu’on espère plus soudée que d’antan

Le duo Kevin Porter Jr. – Jalen Green est à zieuter, de très près

Première pour les Sixers de Joel Embiid face aux Pelicans de… Brandon Ingram

Toujours blessé, Zion Williamson ne pourra que constater si dégâts il y a

Un Spurs – Magic, à mater sur la LNB TV

Kings et Blazers annoncés au complet – hormis pour Tony Snell, out – ce match devrait être un premier bon test pour les deux équipes

_____