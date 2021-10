Pré-saison NBA – les highlights : pour revoir John Collins exterminer Jarrett Allen c’est par ici

Treize soirées de pré-saison nous regardent désormais pioncer la nuit en attendant la reprise mardi, et l’occasion était donc belle en ce dimanche brumeux pour nous refaire pendant quelques minutes les plus belles actions de cette période amicale en NBA. Moteur, action, ça tourne.

Proverbe berrichon bien connu pour commencer : « c’est pas parce que les matchs sont sans enjeu qu’on ne va pas les regarder ». On s’est donc mis en hibernation pré-saisonnale ces deux dernières semaines, et du Nets – Lakers inaugural jusqu’à l’incendie Stephen Curry avant-hier chaque soirée fut l’occasion de nous remettre un peu dans le bain au rythme de la clutchitude de Julius Randle, des passes de LaMelo Ball ou du flow de Jalen Green. Quelques spoilers dans cette phrase et pour les plus curieux et impatients on vous renvoie donc aux trois liens ci-dessous pour vous remettre dans le bain une dernière fois avant le « vrai » début des hostilités. Ca mange pas d’pain, encore une expression berrichonne tiens.

La clutchitude de Cam Thomas ou de Julius Randle, la puissance de Scottie Barnes, la violence de John Collins ou alors le show permanent à Chicago et à Los Angeles, autant de situations que l’on devrait/pourrait vivre maintes et maintes fois cette saison. La pré-saison et ses défenses en carton aidant, on a donc eu droit pendant treize jours à un vrai All-Star Game général mais rassurez-vous, les Top 10 matinaux n’en seront pas moins fournis à partir de mercredi matin. Allez zou, on clique sur play et on reprend une brioche.