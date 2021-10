Dante Exum coupé par les Rockets, Isaiah Hartenstein conservé par les Clippers : par ici tous les moves des dernières 24h !

Y’a pas que les superstars dans la vie, y’a les petites gens, aussi. 48h avant la reprise les franchises NBA fignolent leurs rosters, en ajoutant les petites pièces parfaites pour sortir du banc ou, a contrario, en se débarrassant sans vergogne de leur linge sale. Ca a pas mal bougé ces dernières heures alors… on vous fait un point rapide sur tout ce qu’on a vu passer ?

Il n’y aura pas de colombien cette saison à Washington puisque Jaime Echenique a été coupé, tout comme Devontae Shuler et Jordan Goodwin

A Portland, c’est Dennis Smith Jr. qui récupère le dernier spot dispo. Par conséquent Patrick Patterson, Quinn Cook et Marquese Chriss ne sot pas conservés

Chasson Randle a été coupé par les Suns, et Shaquille Harrison a subi le même sort et quitte Philadelphie

Le Magic a coupé Admiral Schofield et ses deux héros de l’été et de l’automne : Hassani Gravett et Jeff Dowtin

Luka Samanic a signé un two-way contract avec les Knicks et Brandon Knight devrait évoluer avec les Knicks de… Westchester

Tacko Fall a signé un two-way contract avec les Cavaliers

Les Bucks ont coupé Tremont Waters, Jalen Lecque, Javin DeLaurier et Wenyen Gabriel

Micah Potter a enfourché son balai et s’est barré de Miami (coupé)

Dante Exum a été coupé par les Rockets

Axel Toupane a été coupé par les Warriors pour pouvoir évoluer avec les Warriors de… Santa Cruz

Stanley Johnson n’est plus un joueur des Bulls

Nik Stauskas n’est plus un joueur des Nuggets, très heureux de savoir qu’il en était un jusque-là

Theo Pinson, Garrison Matthews, Luke Kornet et Chris Clemons ont quitté Boston

Olivier Sarr évoluera avec le Blue d’Oklahoma City, en G League.

Isaiah Hartenstein a fait le cut et sera dans le roster des Clippers cette saison

Voilà pour les « principaux » moves des dernières heures, même si on aurait également pu vous parler de Sean McDermott, de Damyeon Dotson ou de Derrick Walton Jr.. Manque de pot on est dimanche, et le dimanche on fait ce qu’on veut.