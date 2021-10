Ben Simmons qui rejoue avec les Sixers, un scénario de plus en plus probable ? Nouveau point sur le dossier, en attendant le 20 octobre

Si Ben Simmons est finalement revenu chez les Sixers après avoir séché le camp d’entraînement et une partie de la présaison, on a toujours du mal à l’imaginer avec un maillot de Philadelphie sur le dos après tout ce qui s’est passé cet été. Mais visiblement, ça en prend doucement le chemin. Oui, oui.

Il y a encore une semaine, c’est un scénario qui paraissait tout simplement impossible. Ben Simmons qui rejoue avec les Sixers ? Après le bordel de l’intersaison ? No way. Et pourtant. Si l’Australien – pas encore en condition de match – n’a logiquement pas joué la dernière rencontre de pré-saison de Philly face aux Pistons vendredi, il peut désormais à nouveau s’entraîner avec le groupe de Doc Rivers, lui qui vient de sortir du protocole sanitaire de la NBA. D’après Keith Pompey du Philadelphia Inquirer, le coach des Sixers s’attend à voir Simmons à l’entraînement dimanche, et le Boomer pourrait bien remettre officiellement le maillot bleu et blanc de l’équipe en début de saison régulière. C’est Marc Stein, insider NBA très respecté et ancien du New York Times, qui nous informe de la tendance actuelle dans la ville de l’amour fraternel. Selon lui, les Sixers font le maximum pour pousser Simmons à rejouer et visiblement, c’est le scénario vers lequel on se dirige aujourd’hui. Ce nouveau report contredit d’anciens bruits de couloir qu’on a pu voir, disant que Ben n’avait toujours pas l’intention de jouer pour les Sixers malgré son retour au sein de la franchise. De notre côté, tant que le Boomer ne sera pas sur le terrain au moment de l’entre-deux entre Joel Embiid et un pivot adverse, on aura du mal à y croire. Mais la possibilité semble réelle aujourd’hui, malgré les envies de départ de Simmons qui sont évidemment toujours là.

There is no firm timetable yet for Simmons getting back on the floor with Philadelphia but the story details a growing belief that he has not played his last game as a Sixer: https://t.co/bdqORog828 https://t.co/tQ4lrfzy4e — Marc Stein (@TheSteinLine) October 15, 2021

Pour info, le prochain match des Sixers correspondra à leur première rencontre de saison régulière, qui est prévue le mercredi 20 octobre sur le parquet des Pelicans. Ben Simmons sera-t-il sur le terrain à ce moment-là ? Sera-t-il dans le cinq quand les Sixers vont accueillir Brooklyn vendredi prochain pour leur première apparition à la maison ? Des questions toujours sans réponse pour le moment malgré les derniers signes plutôt positifs en provenance de Philadelphie. Mais malgré cette incertitude constante et la situation bien WTF dans laquelle se trouve aujourd’hui l’équipe, Doc Rivers semble compter sur la présence de Simmons, même s’il a déclaré récemment qu’il ne pouvait pas assurer que Ben rejoue un jour pour les Sixers (via The Philadelphia Inquirer).

« Est-ce que la situation est idéale ? Non, et j’en ai conscience. Mais je ne vais jamais lâcher un joueur qui est dans mon effectif. Je ne peux pas faire ça. Peu importe ce que dit le joueur. Il est dans l’effectif, et mon travail est de faire comprendre à chaque joueur que cette équipe peut gagner en restant ensemble. Peu importe si un joueur veut être là ou pas, c’est le message que je dois faire passer. »

Avec la saison régulière qui va bientôt débuter, le scénario dans lequel Ben Simmons rejoue avec Joel Embiid et les Sixers semble se préciser. Alors attention, rien n’est fait pour l’instant, et le Boomer aura peut-être encore besoin de quelques jours pour se chauffer avant de vraiment remettre le maillot. Mais si on nous avait dit ça il y a encore une semaine, on ne l’aurait pas cru.

Source texte : Philadelphia Inquirer / Marc Stein