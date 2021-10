Tacko Fall a signé son two-way contract à Cleveland : la Rocket Mortgage FieldHouse va pouvoir faire résonner les « We want Tacko ! »

Il avait eu son petit temps de jeu habituel en pré-saison, et les Cavs en auront profité pour voir que, oui, malgré son physique atypique et un nom plus habitué à servir de mascotte que de véritable point d’ancrage d’une lineup, Tacko Fall est un vrai basketteur. Résultat des courses ? Tacko fera partie cette saison du roster des Cavs, avec un two-way contract qui lui permettra de faire souffler de temps en temps les intérieurs de Cleveland.

26. 26, c’est le nombre de matchs NBA de Tacko Fall sur son CV (2,7 points, 2,6 rebonds et 0,9 contre en 6 minutes), et c’est aussi – et surtout – le nombre de centimètres supplémentaires associés chaque jour à son double-mètre. 2m26, soit le seed 6 au classement des plus grands joueurs de l’histoire de la Ligue en terme de taille. Gheorge Muresan et Manute Bol dominent ce ranking des perches du haut de leurs 2m31, l’immense Slavko Vranes (2m29) n’a joué qu’un match et trois minutes en NBA, et Shawn Bradley (2m29) a pour sa part connu une carrière beaucoup plus longue et presque réussie alors qu’on ne présente plus… Yao Ming et ses 229 centimètres également. Viennent ensuite Chuck Nevitt, le Russe Pavel Podkolzin et le vénérable Sim Bhullar, tous affichant sous la toise la même taille que notre héros du jour, alors qu’on en place une obligatoire pour le géant serbe Boban Marjanovic, espèce de nain de 2m24 seulement mais qui a pour lui le fait de faire partie intégrante d’un roster NBA depuis pas mal d’années.

Bref, revenons à nos moutons ou plutôt à nos girafes et applaudissons le choix des dirigeants de Cleveland, qui en signant avec le Sénégalais de 25 ans ce two-way contract s’assurent non seulement d’avoir une poutre disponible au moindre pépin de l’un de leurs cadres intérieurs (Jarrett Allen, Evan Mobley, Lauri Markkanen, Kevin Love…) mais aussi un capital sympathie supplémentaire puisque Tacko Fall fait assurément partie de ces joueurs qui font l’unanimité en NBA, de par sa taille originale évidemment mais aussi grâce à sa bonhommie, son recul sur sa situation et son humour. On se rappelle notamment de scènes incroyables au TD Garden lors desquelles le public exhortait un Brad Stevens finalement convaincu de le laisser rentrer, ou encore de sa participation au Slam Dunk Contest de 2020, pas loin d’être le meilleur moment de la soirée d’ailleurs.

Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que Tacko Fall signe donc là son troisième two-way contract, qu’il n’aura probablement jamais le droit à mieux, mais que finalement… ce n’est pas si mal non ? Alors pour voir les exploits de l’immense Tacko cette saison c’est dans l’Ohio qu’il faudra être, en espérant que ce soit de temps en temps avec les Cavaliers et pas uniquement avec le Charge de Cleveland, la franchise de G League affiliée aux Cavs. Allez, tous avec moi : We want Tacko, we want Tacko !